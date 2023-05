La curiosa connessione tra Chainsaw Man e Oshi no Ko

Cosa accomuna Chainsaw Man con Oshi no Ko? Quest’ultimo ormai sta spopolando senza sosta in tutto il mondo, raggiungendo risultati incredibili sia per quanto riguarda il manga sia per quanto riguarda la sua controparte animata.

A differenza di quest’ultimo, Chainsaw Man dopo un inizio col botto ha perso colpi col proseguire degli episodi troncando, a detta dei fan, la vera atmosfera costruita da Fujimoto.

Ma come si “collegano” queste due storie? Il motivo è presto detto: tramite il profilo Twitter @epppyyy veniamo a conoscenza che la disegnatrice di Oshi no Ko, Yokoyari Mengo è una grande appassionata di Chainsaw Man, e che quindi l’influenza del suo tratto si ispira a quella di Fujimoto, autore del manga appena citato.

Oltre a Oshi no Ko i suoi progetti più importanti includono Scum’s Wish, Cigarette Anthology e Kimi wa Midara na Boku no Joou, e fin dalle prime storie la forte influenza per i suoi artisti preferiti è sempre stata visibile, ora più che mai in questa vicenda con a centro una Idol giapponese.

Oshi no Ko è una storia sfaccetta e include regolarmente momenti che descrivono Internet come lo conosciamo al giorno d’oggi. Di recente, a proposito di digitale c’è stato un grande evento nell’universo di Oshi no Ko, dove la disegnatrice ha messo in tendenza tutti i suoi personaggi.

Not only that, Oshi no Ko regularly includes moments that depict the internet as we know it. Recently, there was a major event in the Oshi no Ko universe, and the illustrator got all of its characters trending.

But a new chapter of Chainsaw Man was also trending ! pic.twitter.com/7SRtUPHGG1

— eppy (@epppyyy) April 16, 2023