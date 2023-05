Tra le uscite Planet Manga del 25 maggio 2023 troviamo il nuovo volumetto di One Punch Man (mentre in Giappone Yusuke Morata è costretto a prendersi una pausa), disponibile anche in edizione variant, e la speciale Discovery Edition di Hunter x Hunter 1, in vendita a solamente 1 €.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 25 maggio 2023, ricordandovi anche l’annuncio delle trading cards di Attack on Titan.

Le uscite Planet Manga del 25 maggio 2023

Zone-00 20

9,90 €

ULTIMO ATTO

Mentre Konnosuke rimescola le carte inseguendo le tracce di Kiyoami, l’ultima notte di luna piena fa da scenario al duello finale tra Shima e Kujo. Umani, demoni e spiriti tornano a combattere nel seducente urban fantasy di Kiyo Qjo.

Vagabond Deluxe 23

5,20 €

Musashi Miyamoto ha ucciso Seijyuro Yoshioka, erede dell’omonima grande scuola di spada, e Toji Ghion, che della scuola era uno dei dieci migliori uomini. Tra pochi giorni dovrà affrontare a duello Denshichiro, fratello di Seijyuro. Intanto, Matahachi Honiden, l’amico d’infanzia di Musashi, ha incontrato il vero Kojiro. A questo punto Matahachi non può più fingersi Kojiro, così escogita un ingegnoso piano per intrufolarsi nella Yoshioka…

Sidooh 15

7,00 €

A Kyoto la battaglia continua. Fazioni si contrappongono in un conflitto che ha come posta in gioco il futuro del Giappone. Intorno a Toshizo Hijikata si è formata la Nuova Armata Scelta che, al fianco dei fratelli Yukimura e dell’Armata Bianca, attende di affrontare le truppe del Choshu. Lo scontro finale si avvicina.

Rooster Fighter 4

7,00 €

ANCHE UN VIGOROSO POLLO COMBATTENTE DEVE SAPER ACCETTARE IL PROPRIO DESTINO!

Dopo una piacevole uscita di gruppo con delle piccioncine, Keiji “Cresta Superba” si ritrova davanti un gallo che sostiene di essere suo fratello minore. Il racconto del nuovo arrivato e il ricordo di un dolore mai sopito fanno esplodere la rabbia del piumato cacciatore di Besti-Oni…

Skeleton Knight in Another World 4

7,00 €

UN COMITATO DI BENVENUTO A DIR POCO… BESTIALE!

Per aiutare Ariane a portare a termine la missione, Arc e Ponta devono raggiungere Kaysehk, dove la guerriera deve reperire informazioni su elfi tratti in schiavitù. Cosa troveranno alle mura della città?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Amarsi, Lasciarsi 5

Planet Ai 30

5,20 €

Rio ha fatto uno strano sogno, e adesso i suoi sentimenti sono più confusi che mai! Ma non è il solo a trovarsi nei pasticci. Yuna sta facendo i salti mortali per vincere la timidezza nella speranza di essere notata da Rio. E Akari sta facendo di tutto per avvicinarsi a Kazuomi, ma lui la sta tenendo a distanza. Perché si starà comportando così?

Amarsi, Lasciarsi 6

Planet Ai 31

5,20 €

È arrivato il festival scolastico! Yuna e Akari sono impegnate nei preparativi, ignare che le attendono delle giornate incredibili e piene di colpi di scena… Prosegue l’ultima fatica di Io Sakisaka, l’opera con cui l’autrice ha da poco vinto il 63° Premio Shogakukan per i manga nella categoria shojo manga!

Hunter x Hunter 1

Discovery Edition

1,00 €

HUNTER X HUNTER INIZIA QUI!

«Animali mostruosi e specie esotiche… favolosi tesori nascosti… un mondo di demoni e terre inesplorate… la parola mistero sembra magica… e gli uomini che vengono attratti da questa forza… vengono chiamati “Hunter”!» Un enorme successo che ha generato anime e RPG altrettanto popolari. Dalla fantasia di Yoshihiro Togashi, ecco a voi il n. 1 con copertina variant ad appena 1 euro!

My Home Hero 6

7,00 €

AL VIA LA SECONDA PARTE DELLA STORIA

Le rivelazioni di Tetsuo hanno portato a una sfida mortale, il cui esito potrebbe rappresentare ancora un pericolo per la famiglia Tosu. Se anche le forze della natura sembrano remare contro, quante speranze di salvezza rimangono?

One-Punch Man 27

Manga One 48

5,20 €

UNA BATTAGLIA MAI VISTA PRIMA SULLA TERRA

Psychos, l’essere misterioso che complottava nell’ombra, si fonde con Orochi e acquisisce di conseguenza un potere devastante. Per contrastarlo, Tornado deve dar fondo a tutte le proprie forze…

One-Punch Man 27

Variant

Manga One 48

7,00 €

UNA BATTAGLIA MAI VISTA PRIMA SULLA TERRA

Psychos, l’essere misterioso che complottava nell’ombra, si fonde con Orochi e acquisisce di conseguenza un potere devastante. Per contrastarlo, Tornado deve dar fondo a tutte le proprie forze…

Strobe Edge 5

Manga Angel 5

5,20 €

Ando si sta facendo sempre più insistente con Ninako, è davvero deciso a conquistarla. La ragazza, dal canto suo, è sempre più attratta dall’idea di smettere di soffrire, visto che i suoi sentimenti non corrisposti la stanno divorando, soprattutto ora che Ren sembra aver preso le distanze da lei. Però non vuole cedere. Lei non può e non vuole rimuovere quei sentimenti dal suo cuore.

Strobe Edge 6

Manga Angel 6

5,20 €

Ren e Ando erano grandi amici alle medie, e che per colpa di una ragazza si sono allontanati. Ma ora che i due sono nuovamente legati da una ragazza, Ninako, forse riusciranno a superare il passato e a riavvicinarsi…

Kengan Ashura 26

7,00 €

CHI ARRIVERÀ IN FINALE, LA LANCIA DEMONIACA O LA ZANNA DI METSUDO?

Sarà la perfetta padronanza delle tecniche di Gensai Kuroki a trionfare? O il vincitore sarà decretato dalle potentissime combinazioni di Agito Kanoh? Di certo, lo scontro è imperdibile per tutti gli amanti delle arti marziali a fumetti!

Jumbo Max 2

7,50 €

CHE SIA GIÀ GIUNTO IL MOMENTO DI SOSPENDERE LA PRODUZIONE DELLA FAMIGERATA PASTIGLIA?

Il farmaco contro la disfunzione erettile di Tateo ha effetti travolgenti: se assunto da soggetti con patologie pregresse, può risultare fatale. Ora che il professor Taneda è morto, la polizia ha iniziato a indagare su ciò che il vecchio ricercatore ha assunto poco prima di spegnersi.

Ken il Guerriero 22

5,20 €

L’ascesa di Kaioh è inarrestabile: ha rapito Rin e ha inflitto un’umiliante sconfitta a Ken. Ma per eliminare il maestro della Divina Scuola di Hokuto ricorre all’aiuto di un alleato!

Ken il Guerriero 23

5,20 €

Precipitati nei sotterranei del Sacro Monastero della Dinastia principale di Hokuto, Orca e Kaioh si trovano davanti la statua di una figura femminile, che nasconde un grande potere e un grande segreto!

Ken Il Guerriero 24

5,20 €

Kenshiro affronta Kaioh in un ultimo, decisivo duello mortale! È arrivato il momento di scoprire quale sarà la scuola di Hokuto a uscirne vincitrice e a scrivere il futuro del mondo!

Ken il Guerriero 25

5,20 €

Sconfitto Kaioh, per Kenshiro inizia una nuova fase: ora si occupa di Ryu, il figlio di Raoh, il ragazzino che potrebbe diventare il nuovo successore della Divina Scuola di Hokuto! Una saga completamente inedita per chi conosce solo la serie TV di Ken!

Ken il Guerriero 26

5,20 €

Il sogno di re Asam si è finalmente realizzato: i suoi tre figli sono di nuovi uniti e insieme governeranno il regno di Sava. Ma non tutto è come sembra e, inoltre, una terribile minaccia incombe su questo sfortunato paese!

Ken il Guerriero 27

5,20 €

L’ultimo, emozionante volume di questa grande saga a fumetti! Kenshiro si rimette di nuovo in viaggio, ma questa volta il suo obiettivo non è un nemico da sconfiggere bensì due vecchi, cari amici: Rin e Bat!

Eyeshield 21 – Complete Edition 13

12,90 €

L’EMOZIONANTE, DIVERTENTE, COMMOVENTE, ESALTANTE ULTIMO NUMERO

Arriva il momento tanto atteso: la finale della World Cup Youth! Il Giappone contro gli Stati Uniti, il che significa Sena contro Panther… ma non solo! Un’epica sfida a conclusione di un epico manga.

20th Century Boys

Spin-Off – Ultimate Deluxe Edition

10,90 €

LA RIEDIZIONE DELUXE DEL MANGA DI CULTO DI NAOKI URASAWA CONTINUA CON IL VOLUME SPIN-OFF

Nel 2015, sotto la dittatura imposta dall’Amico, non c’è libertà di espressione.

A Tokyo, in un piccolo appartamento, due fumettisti lavorano sotto lo pseudonimo di Ujiko Ujio combattendo per la libertà con le loro opere.