Attack on Titan: Panini porta in Italia il trading cards

Attack on Titan arriva in Italia sottoforma di gioco di carte collezionabili, alimentando ancora una volta lo spirito nerd e geek del pubblico, successivamente all’arrivo in terra nostrana del TGC dedicato a One Piece, al momento già alla seconda espansione.

Sui social sono stati condivisi dettagli e immagini: come sempre il modo migliore per iniziare a giocare è lo Starter Deck contenente due deck base da 40 carte ciascuno, 20 carte foil, il campo di battaglia e il libretto con il regolamento.

Se invece preferite creare da zero il vostro mazzo o volete potenziare quello base, i Booster Pack sono come sempre la soluzione giusta a tale intento. Un nuovo mondo sta per aprirsi dopo la quasi effettiva conclusione dell’anime, aprendo altri spiragli a tutti gli appassionati.

Ogni bustina contiene 12 carte, suddivise in vari gradi di rarità, tra cui le speciali Common Foil, Uncommon Foil, Rare Foil, Cross Rare e Ultra Rare. I Booster Pack saranno venduti anche all’interno dei Booster Box, contenenti 24 Booster Pack, un po come succede anche con Magic o Yu Gi Oh!

Attack on Titan: Panini porta in Italia il gioco di carte collezionabili

Come se non bastasse, così come leggiamo tramite il post Instagram, sarà possibile, a partire da fine maggio, conquistare le speciali Full Art Active Card.

Ecco come poter ottenere le prime quattro Card:

Mikasa: con l’acquisto di un Starter Deck a Play Festival del Gioco

Eren: con l’acquisto di un Booster Box in fumetteria

Levi: con l’acquisto di un Booster Box su panini.it

Gigante d’attacco: in regalo con il numero 31 della rivista Io Gioco

Le restanti due card speciali saranno comunicate prossimamente!

Il gioco di carte collezionabili de L’Attacco dei Giganti sarà disponibile dal 22 maggio in fumetteria, su panini.it e in anteprima il 19, 20 e 21 maggio a Play Festival del Gioco di Modena presso lo stand Panini Collectibles (padiglione F, stand E24)!

Fonte INSTAGRAM