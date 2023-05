One Piece 1084: Oda prepara nuovi dettagli sulla misteriosa “D”

Quando si concluderà One Piece? Cos’è il One Piece? Rufy riuscirà a diventare il Re dei Pirati? Queste sono solo alcune delle numerose domande che tutti i fan della serie non smettono di porsi da diversi anni ormai. Ma c’è anche un’altra domanda molto interessante alla quale si cerca una risposta. Cosa è la cosiddetta volontà della “D”?

Nel corso della serie sono apparsi diversi personaggi con la D. nel cognome. Tra questi, tutti conosco Rufy, suo padre Dragon e tanti altri come Ace e Barbanera.

Anche se ci sono pochissimi dettagli sulla D., si pensa che questa leghi tutti questi personaggi. Il mistero della D. è emerso la prima volta quando un lettore ha chiesto a Oda il significato. Oda ha risposto che l’avrebbe svelato a tempo debito.

Il primo personaggio a parlare della volontà della D. fu la dottoressa Kureha, nel regno di Drum. Successivamente, a Sandy, è la volta di Nico Robin, che chiede a Rufy perché quelli che portano la D. come lui combattano, ma il pirata non capisce la domanda e non risponde.

Anche se il significato della D. è ancora avvolto dal mistero, sembra che tutti coloro che la possiedono abbiano una grande forza di volontà e fiducia nei loro sogni. Di solito, molti di essi si ritrovano protagonisti di avvenimenti importanti. E con il presente articolo vogliamo riportare che il mangaka sta preparando nuovi dettagli sulla misteriosa “D”.

L’aggiornamento di cui parleremo arriva in seguito alla pubblicazione del capitolo 1084 di One Piece, che si concentra ampiamente suo flashback su Re Cobra al cospetto dei cinque Astri di Saggezza, nei suoi ultimi attimi di vita. Tutto quello che chiede è di sapere più informazioni sul destino della Regina Lily, che faceva parte del casato Nefertari. Infatti quest’ultima, che prese parte alla fondazione del Governo Mondiale, decide di non traferirsi a Marijoa per proseguire il suo regno ad Alabasta. Ma la regina non tornò mai.

Gli Astri gli rispondono di non essere in grado di fornirgli l’informazione richiesta, e Cobra ad un tratto chiede alle cinque altre cariche del Governo cosa sia la misteriosa D. Aggiunge poi che esiste una breve lettera di 800 anni fa tramandata a ogni generazione nella famiglia reale.

Quale sarà il contenuto di questa lettera? Non resta che continuare a seguire gli sviluppi di One Piece per scoprirlo.