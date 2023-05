One Piece – Netflix: svelato il cappello di Paglia di Rufy nel live-action

One Piece è una delle serie shonen più amate di sempre e per la prima volta in assoluto i fan potranno guardare il primo live-action in arrivo su Netflix. Da quando è stato annunciato, non abbiamo avuto modo di riportare tantissime novità in modo costante. Ma oggi, in seguito ad una mostra speciale, abbiamo il piacere di riportare i primi dettagli sul cappello di paglia di Monkey D. Rufy e sul famoso Jolly Roger!

Il primo live-action Netflix di One Piece, nonostante a inizio 2023 abbiamo annunciato che avrebbe debuttato quest’anno, pare che non sarà lanciato così presto e che la sua premiere ufficiale sia lontana.

Netflix infatti deve ancora annunciare la data di uscita ufficiale del live-action e in attesa di questo evento, oggi condividiamo i primi dettagli legati al cappello di paglia di Rufy. Di seguito riportiamo uno sguardo più ravvicinato anche alla bandiera che Rufy stesso disegnò per la prima volta in assoluto:

Il nuovo progetto di One Piece di Netflix dovrebbe debuttare quest’anno. Tuttavia non abbiamo nessuna certezza di questa cosa perché di recente abbiamo riportato le parole di Oda circa la sua esperienza con il live-action. E ricordiamo che il mangaka ha detto che fino a quando non sarà soddisfatto, non permetterà che questo esca.

Il live-action sarà caratterizzato da otto episodi che adatteranno la saga East Blue del manga. I principali showrunner sono Matt Owens e Steven Maeda ed Eiichiro Oda è stato fortemente coinvolto nel progetto. Per quanto riguarda il cast principale ricordiamo di seguito con una lista i nomi degli attori e i rispettivi protagonisti:

Iñaki Godoy nei panni di Monkey D. Luffy:

Mackenyu interpreterà Roronoa Zoro;

Jacob Romero Gibson sarà Usopp;

Taz Skylar interpreterà Sanji

Eiichiro Oda ha dichiarato anche che tutto il cast e i professionisti che lavorano al live-action, amano tantissimo One Piece e danno tutto loro stessi per creare un prodotto godibile. Ognuno di loro lavora con estrema passione e molto presto il live-action debutterà nella speranza di non deludere nessun fan.

Fonte – Comicbook