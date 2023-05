Tra le uscite targate Panini Comics del 18 maggio 2023 si segnalano il prologo a fumetti de Il Duello, primo episodio della serie anime Star Wars: Visions, e la graphic novel originale La Voce del Terrore di Marco Nucci e Lorenzo Zaghi (già autori de L’Uomo delle Valigie). Inoltre escono nuovi romanzi di Star Wars: L’Alta Repubblica e di Assassin’s Creed, oltre che al manuale del gioco di ruolo basato sul sistema 5E Auroboros.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 18 maggio 2023, ricordandovi anche tutte le novità legate a Star Wars annunciate alla Star Wars Celebration 2023 di Londra.

Le uscite Panini Comics del 18 maggio2023

Star Wars: L’Alta Repubblica 3

Star Wars: L’Alta Repubblica 25

3,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic (2022) #3

Al Tempio Kyber, Vildar e Matty si troveranno alla mercé dei Guardiani dei Whill!

E poi scopriremo tutta la verità sul misterioso Tey Sirrek, autoproclamato difensore degli oppressi di Jedha.

Star Wars: Visions

8,00 €

Contiene: Star Wars: Visions (2022) #1

Takashi Okazaki (Afro Samurai), l’acclamato autore dell’episodio di Star Wars: Visions intitolato Il duello, torna alle atmosfere del Giappone feudale per una storia con protagonista il Ronin che funge da prequel al corto animato più amato della prima stagione di Star Wars: Visions.

Un volume stampato in un’edizione di pregio che è il regalo perfetto per ogni appassionato di Star Wars e manga!

Spawn Deluxe 8

33,00 €

Contiene: Spawn (1992) #89/100

Celebriamo ancora una volta il centesimo numero di Spawn con una raccolta di storie originariamente pubblicate tra il 1999 e il 2000, quando la serie di Todd McFarlane era disegnata da quello che è oggi uno dei nomi top dei comics: Greg Capullo!

Ritorna Angela, sebbene in un ruolo diverso dal solito, e Spawn giunge nel bel mezzo di un sacrificio umano condotto dall’enigmatico e potente Mark, il quale finirà per chiedergli qualcosa di imprevisto e imprevedibile.

Inoltre, Wanda, l’ex moglie di Al Simmons, fa una scoperta che potrebbe cambiare per sempre la vita della sua famiglia!

Grendel Omnibus 2

L’eredità di Hunter Rose

48,00 €

Contiene: Grendel: Devil Child (1999) #1/2, Grendel: Devil’s Legacy (2000) #1/12, Grendel: The Devil Inside (2001) #1/3, Grendel Classics (1995) #1/2

Continua la raccolta completa delle avventure di Grendel!

Questo secondo volume è dedicato agli eredi di Hunter Rose, il Grendel originale, a cominciare da Christine Spar, figlia della sfortunata Stacy, adottata da Hunter.

Alcune delle storie più interessanti degli anni 80 e alcuni dei Grendel più iconici di sempre!

La Voce del Terrore

19,00 €

New York, inverno 1949. Tony Bierce è lo speaker radiofonico più famoso del momento.

Il suo programma, La Voce del Terrore, ha superato gli ascolti del giornale radio.

Il successo pare inarrestabile, finché la diagnosi improvvisa di un male incurabile, fa sprofondare Tony nella disperazione.

Questo però non è che l’inizio di un’avventura che lo spingerà oltre i confini della realtà, al cospetto di Mister Toys, un uomo in nero che gli proporrà un patto che odora di zolfo e che potrebbe salvargli la vita, ma a una condizione: Tony dovrà compiere degli omicidi.

Dopo L’uomo delle valigie, Marco Nucci e Lorenzo Zaghi tornano a raccontare una storia tra il noir e il fantastico: una spiazzante origin story, un thriller urbano a tinte horror e, soprattutto, una riflessione sul potere delle storie.

Star Wars Romanzi: L’Alta Repubblica – Missione Nella Città Perduta

23,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic – Quest for the Hidden City

Nei primi giorni dell’Alta Repubblica, audaci piloti tracciano nuove rotte attraverso l’iperspazio, mentre i team di Apripista entrano in contatto con mondi di frontiera per invitarli a unirsi a loro.

Quando il droide di comunicazione di una squadra di Apripista viene trovato alla deriva nello spazio con un messaggio criptico, il Cavaliere Jedi Silandra Sho e la sua Padawan Rooper Nitani vengono inviate a trovare i membri della squadra scomparsi.

La loro indagine le condurrà sul pianeta Gloam, che si dice infestato da mostri mitici.

Assassin’s Creed: La Cospirazione del Magus

23,00 €

Contiene: Assassin’s Creed: The Magus Conspiracy

Un nuovo romanzo ambientato nell’universo di Assassin’s Creed, la celebre saga videoludica (e non solo!) di Ubisoft.

Grazie a questo libro scritto da Kate Heartfield, verrete trasportati nella Londra del 1851 e seguirete le gesta di un’audace acrobata che si esibisce alla Grande Esposizione e finisce nel bel mezzo dell’antica faida tra Assassini e Templari!

Una storia inedita in un’ambientazione adorata dai fan e una corsa contro il tempo per sventare un complotto mortale dei Templari!

Auroboros: Le Spire del Serpente – Libro del Mondo di Lawbrand

50,00 €

Contiene: Auroboros – Coils of the Serpent: Worldbook – Lawbrand

Un’antica magia scorre tra le strade fuligginose delle frenetiche città mercantili di Lawbrand.

Le tensioni tra il governo della Chiesa Sulariana e una nuova generazione di avventurieri minaccia di scatenare un’infuocata tempesta di tumulti sociali.

Nelle terre selvagge oltre i confini, razze dimenticate e culti maligni insorgono per conquistare nuovi territori e imporre la loro volontà sul mondo civilizzato.

E nelle viscere della terra, l’Auroboros, il Serpente del Mondo, si risveglia per divorare tutto ciò che esiste…

Riuscirai a padroneggiare il potere dell’Auroboros o ne sarai divorato completamente?

Panini Comics esordisce nel mondo dei giochi di ruolo con un incredibile manuale ambientato in un epico mondo fantasy, basato sul sistema 5E e creato da Chris Metzen (Diablo, Warcraft). Imperdibile per giocatori e game master.

Auroboros: Le Spire del Serpente – Schermo di Gioco

24,90 €

Contiene: Lo schermo di gioco del mondo di Auroboros

Entra anche tu nel mondo di Auroboros, il nuovissimo gioco di ruolo creato da Chris Metzen (Warcraft, Starcraft, Diablo, Overwatch) e vivi un’esperienza totale con lo schermo di gioco, il necessario complemento per rendere memorabile la tua campagna! Le spire dell’oblio eterno ti attendono!