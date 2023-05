Tra le uscite DC targate Panini del 18 maggio 2023 continua Crisi Oscura sulle Terre Infinite ed esordisce la nuova serie Joker: L’Uomo che Ha Smesso di Ridere. Inoltre arrivano anche Flash: L’Uomo Più Veloce del Mondo, l’atteso prologo ufficiale del film in uscita il prossimo 14 giugno, e Titans United: Patto di Sangue, storia con la stessa formazione della serie TV, di cui è in arrivo su Netflix l’ultima stagione.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 18 maggio 2023.

Le uscite DC Panini del 18 maggio 2023

Crisi Oscura sulle Terre Infinite 5

DC Crossover 28

6,00 €

Contiene: Dark Crisis on Infinite Earths (2022) #4, Dark Crisis: Young Justice (2022) #4

L’evento dell’anno continua con un susseguirsi dirompente di colpi di scena!

Hal Jordan è pronto ad assaltare Pariah insieme alle altre Lanterne Verdi, ma cosa ha in serbo la Grande Oscurità per lui? E chi verrà in suo soccorso?

Nightwing è scoraggiato dagli attacchi di Deathstroke, ma la JSA lo aiuterà a trasformarsi nel leader di cui gli eroi hanno bisogno in questa fase difficile.

Nel frattempo, Superboy, Impulso e Robin sono ancora intrappolati in una strana realtà fittizia e dovranno combattere i Titans per scoprire l’identità del loro carceriere!

Superman 48

6,90 €

Contiene: Superman: Son of Kal-El (2021) #13/15

Sogni e incubi: debutta l’incredibile Nia Nal, alias Dreamer!

La Justice League contro l’Ascesa… o forse no?

Lois Lane con la Verità contro Bendix! Luthor con Bendix contro la Verità!

Comincia l’assedio di Gamorra!

Joker: L’Uomo che Ha Smesso di Ridere 1

Joker 17

3,00 €

Contiene: Joker: The Man Who Stopped Laughing (2022) #1

Il Principe Pagliaccio del Crimine al centro di una nuovissima serie scritta da Matthew Rosenberg (Task Force Z) e disegnata da Carmine Di Giandomenico (Batman: Il cavaliere)!

Joker si prepara a scatenare la sua malvagità sugli Stati Uniti… stavolta chi potrà fermare la sua sete di sangue?

Inoltre, cosa accadrà quando incontrerà Mirror Master, in una storia breve illustrata da Francesco Francavilla (Batman: Lo specchio nero)?

Una lettura perfetta sia per chi ha amato il mensile Joker, sia per chi è alla ricerca di un punto d’inizio ideale per leggere le imprese di uno dei criminali più malvagi dell’Universo DC!

Dark Knights of Steel 5

Batman/Superman 35

5,00 €

Contiene: Dark Knights of Steel (2021) #7/8

L’attesissimo ritorno della maxi serie fantasy di Tom Taylor e Yasmine Putri!

La battaglia tra i tre regni è cominciata in maniera brutale: riuscirà la Trinità a impedire ulteriori spargimenti di sangue?

Batman si sta ancora riprendendo da un attacco e da uno scioccante tradimento, ma non è l’unico a essere stato accolto dai suoi soccorritori…

Riusciranno dei giovani emarginati con poteri magici a cambiare le convinzioni del Principe Pipistrello?

Flash: L’Uomo più Veloce del Mondo

DC Evergreen

19,00 €

Contiene: Flash: Fastest Man Alive (2022) #1/3

Il prequel ufficiale di The Flash, l’attesissimo film diretto da Andy Muschietti (It)!

Dopo l’avventura con la Justice League, Barry è determinato a diventare un vero eroe e chiede a Batman di aiutarlo a padroneggiare i suoi poteri…

Il Velocista Scarlatto dovrà utilizzare tutte le abilità acquisite nel corso dell’addestramento per fermare una nuova minaccia appena giunta a Central City!

I primi giorni come Flash di Barry Allen svelati in una storia a fumetti in continuity con i blockbuster DC sul grande schermo!

Titans United: Patto di Sangue

16,00 €

Contiene: Titans United: Bloodpact (2022) #1/6

Un’avventura nuova di zecca dei Titans con la stessa formazione della serie TV!

Il ritorno del terribile Fratello Sangue, nemico di lunga data del supergruppo!

Una storia mozzafiato ambientata in una terrificante realtà alternativa dove Raven è una divinità malvagia!

Spetta a Tim Drake ricostruire i Titans per ripristinare la realtà originale!

Suiciders 2

Kings of Hell. A.

DC Black Label Hits

16,00 €

Contiene: Suiciders: Kings of HelL.A. (2016) #1/6

Il ritorno nello spietato mondo post apocalittico ideato da Lee Bermejo!

Un viaggio nei meandri di una Los Angeles infiammata da continue lotte tra gang!

In uno scenario devastato, si intrecciano le storie di tre diversi sopravvissuti al Big One.

Il ritratto di un’umanità spezzata e disillusa, chiamata a una disperata lotta per la sopravvivenza in un mondo ostile.

Superman/Batman 3

Potere Assoluto

DC Library

18,00 €

Contiene: Superman/Batman (2003) #14/18

Come sarebbe il mondo se Superman e Batman lo governassero con pugno di ferro?

L’umanità deve semplicemente scegliere: obbedire o morire! Ma una squadra di improbabili combattenti per la libertà si prepara a salvarla… oppure finirà per condannarla?

Con la partecipazione di storici personaggi DC come Kamandi, il Sergente Rock e Haunted Tank!

Uno dei picchi più alti della carriera dell’indimenticabile Carlos Pacheco!

V per Vendetta

DC Black Label Library

36,00 €

Contiene: V for Vendetta (1989) #1/10

Torna in una nuova edizione uno dei massimi capolavori del fumetto britannico!

Un totalitario stato di polizia opprime l’Inghilterra con il pugno di ferro!

V, un misterioso uomo armato di ideali con indosso una caratteristica maschera di porcellana, rappresenta l’ultima speranza contro la violenza del regime!

Un crudo racconto sulla perdita di libertà e identità firmato da Alan Moore (Watchmen) e David Lloyd (Hellblazer).

Batman

La strada per terra di nessuno

DC Omnibus

100,00 €

Contiene: Azrael: Agent of the Bat (1995) #40, #47/50, Batman (1940) #553/562, Batman: Arkham Asylum – Tales of Madness (1998) #1, Batman: Blackgate – Isle of Men (1998) #1, Batman: Huntress/Spoiler – Blunt Trauma (1998) #1, Batman: Shadow of the Bat (1992) #73/82, Catwoman (1993) #56/57, Detective Comics (1937) #719/722, #724/729, Nightwing (1996) #19/20, Robin (1994) #52/54, Batman Chronicles (1995) #12, #14/15

Il preludio a Terra di nessuno, una delle saghe più importanti della storia di Batman, torna in un fantastico Omnibus!

Gotham City è stata quasi annientata da una malattia e da un devastante terremoto, e ora sia il Cavaliere Oscuro che la Bat-famiglia devono lottare affinché questa metropoli non sprofondi nell’oscurità.

Riusciranno gli alleati del Pipistrello a contrastare Joker e gli altri pericolosissimi criminali pronti a prosperare in una città in macerie?

Nel frattempo, Bruce Wayne dovrà fronteggiare un avversario imprevisto e crudele… il governo degli Stati Uniti!

Sandman di Neil Gaiman 2

DC Absolute

88,00 €

Contiene: Sandman (1988) #21/39, Vertigo: Winter’s Edge (1998) #1, Sandman: A Gallery of Dreams (1994) #1