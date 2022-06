Una nuova serie dei Titans che prende ispirazione dalla serie TV

Nonostante i cataclismatici avvenimenti di Dark Crisis, i Teen Titans si riuniranno ancora una volta in una nuova miniserie a fumetti DC Comics, composta da sei numeri questo autunno, che avrà molti punti in comune con la serie TV distribuita in Italia da Netflix, a partire dal fatto che non verrà utilizzato l’aggettivo “Teen”.

Titans United: Bloodpact sarà una nuova serie in sei numeri che inizierà questo settembre, ispirata all’attuale serie TV di HBO Max Titans (e ai nuovi personaggi che debutteranno nella prossima quarta stagione). Ma sebbene sia ispirato allo show Titans, non si tratta uno spin-off: in realtà è un sequel della serie a fumetti Titans United del 2021 ambientata all’interno della normale continuity del DC Universe, che ha da poco visto la chiusura della serie Teen Titans Academy proprio in previsione degli eventi di Dark Crisis.

“I Titani sono tornati, uniti contro un nemico comune… vero?” recita la sinossi della DC di Titans United: Bloodpact #1 fornita da Popverse. “Tutto sembra perduto quando Tim Drake si sveglia, senza uniforme e apparentemente fuori tempo. Sicuramente stava solo combattendo al fianco di Nightwing, Superboy, Starfire, Beast Boy e Donna Troy? Ma dov’è Raven e cosa la collega ai Fearsome Five? Sta arrivando un sacrificio di sangue che cambierà il mondo per sempre”.

Titans United: Bloodpact è scritta da Cavan Scott (sceneggiatore della serie originale Titans United) e disegnato da Lucas Meyer. La copertina principale è disegnata da Eddy Barrows, con variant di Derrick Chew, Taurin Clarke e Stephen Byrne.

I Fearsome Five sono tra i più antichi avversari dei Titans e la loro formazione sulla serie Titans di HBO Max è stata suggerita per diverse stagioni. I singoli membri Shimmer e Gizmo hanno debuttato nelle stagioni precedenti – forse gli altri tre debutteranno nella stagione 4?

Titans United: Bloodpact #1 (di 6) sarà in vendita il 20 settembre.