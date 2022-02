Teen Titans Academy chiude in Maggio

Tim Sheridan, sceneggiatore di Teen Titans Academy, ha annunciato che la serie chiude con il numero di Maggio, il 15. Rispondendo alla richiesta di un fan che chiedeva informazioni sui prossimi story-arc della serie, Sheridan ha laconicamente risposto che non c’è il tempo per imbastire nuovi story-arc dato che la serie si chiuderà con il numero 15, che sarà annunciato nei prossimi giorni.

Teen Titans Academy è stata lanciata appena l’anno scorso e presentava l’originale formazione dei New Teen Titans, ovvero Nightwing, Beast Boy, Cyborg, Donna Troy, Raven e Starfire nell’inedito ruolo di insegnanti e mentori per una nuova generazione di eroi adolescenti. L’ultimo numero della serie ad essere stato annunciato è Teen Titans Academy # 14 di Aprile. La sinossi anticipava un “nuovo inizio” per la scuola, ma a quanto pare questo nuovo corso continuerà solo per un altro numero prima che la serie si concluda a maggio.

Alas, I’m afraid there won’t be time for any further story arcs, as DC has planned for Titans Academy to end with issue 15 in May. But thanks for asking and for reading!! https://t.co/pbQoMRW6FD — Tim Sheridan 🏳️‍🌈 (@iamtimsheridan) February 17, 2022

In Italia la serie non è ancora stata pubblicata da Panini, fatta eccezione per un episodio, il terzo, che costituiva un crossover con la Suicide Squad e pubblicato nel volume DC Collection Suicide Squad 1: Give Peace a Chance.

Il mese prossimo negli Stati Uniti la serie sarà coinvolta in un altro crossover con Suicide Squad e The Flash, ovvero War for Earth-3. La storia riprende gli sviluppi di Suicide Squad e Teen Titans Academy, dove Amanda Waller ha inviato membri della Task Force X su Terra-3 per reclutare o rapire dei metaumani. Il Sindacato del Crimine di Terra-3 si vendica dando la caccia ad Amanda Waller mentre la Suicide Squad, i Teen Titans e Flash si scontrano gli uni con gli altri sulla Terra alternativa. La saga è composta da due speciali War for Earth-3, uno introduttivo e uno finale , con la storia che si sviluppa alternandosi tra gli altri tre titoli DC.

Evidentemente questo crossover è stato un ultimo tentativo di riportare l’attenzione sulla serie, ma i preordini non devono essere stati soddisfacenti tanto che ora è giunta la notizia che Teen Titans Academy chiude in Maggio, un’altra chiusura improvvisa dopo quella di Wonder Girl.