Dragon Ball: cosa pensa un meteorologo della Nuvola d’Oro di Goku?

Come sarebbe nella realtà?

La nuvola d’oro o nuvola Kinto (筋斗雲 kinto’un), “nuvola Kinton” nel doppiaggio Junior TV dell’anime e “nuvola Speedy” nel doppiaggio Mediaset, è una nuvoletta dorata che viene regalata dal Maestro Muten al giovane Goku, è stata un’icona senza tempo, ancora oggi amata da milioni di appassionati nel mondo.

Sul sito ufficiale di Dragon Ball gli addetti ai lavori si sono chiesti come sarebbe la Nuvola di Goku nella realtà, chiamando al cospetto il professor Ryuichi Kawamura, ricercatore dell’Università di Kyushu specializzato in meteorologia ovviamente.

Di cosa sono fatte le nuvole? E quanti tipi di essa esistono?

Si tratta di vapore acqueo. Per essere un po’ più tecnici, le nuvole sono un insieme di molecole d’acqua aggrappate a particelle nell’atmosfera, che chiamiamo anche “aerosol”. I tipi di nuvole che la gente vede normalmente sono circa 10.

La Nuvola d’Oro in quale di questi tipi rientrerebbe?

La Nuvola D’Oro di Goku sembra molto densa e fumosa, quindi direi che rientra nella descrizione di una nube di gocce d’acqua, come un cumulo o un cumulonembo. Il suo aspetto “arruffato” indica che la nuvola in questione è composta da gocce d’acqua, e da questo sappiamo anche che può formarsi al massimo fino a circa 6 km dal suolo.

Questo cosa vuole dire? L’aspetto della Nuvola di Goku richiama quindi questo tipo descritto dal professionista in meteorologia, che ha appunto confermato la realtà dei fatti: ovviamente una nuvola del genere non può staccarsi da terra per oltre 6 km, anche se allo stesso tempo stiamo parlando comunque di un elemento magico.

Se ben ricordate in Dragon Ball la simpatica nuvola sembrava avere quasi una coscienza tutta sua, visto che percepiva anche le anime buoni e i cuori puri come quello del protagonista della storia.

Ovviamente l’intervista è più che interesse che per altro, vista anche la palese invenzione di Toriyama volta a una rappresentazione completamente lontana dalla realtà.

Fonte Dragon Ball Official