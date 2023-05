One Piece è ormai entrato nella Saga Finale e tra i tanti indizi e i vari combattimenti, Eiichiro Oda ha deciso di mostrare al pubblico anche le mosse delle Cross Guild, decise successivamente alle scelte di Shanks di muoversi per andare alla ricerca del One Piece.

Il nuovo capitolo ha discusso più nel dettaglio dell’“alleanza” tra Buggy, Mihawk e Crocodile, e allo stesso tempo è stata anche mostrata l’assurda nave della ciurma “Corss Guild”, una nuova potenziale minaccia per i Mugiwara e tutti gli altri.

Se siete lettori/spettatori accaniti della storia sapete benissimo le vicende avvolte intorno a Buggy, il pirata più sottomesso di sempre, nonché allo stesso tempo, anche quello più vicino alla storia dedicata a questi “criminali del mare”.

Nonostante la sua codardia e la sua debolezza il Clown è diventato uno dei quattro Imperatori del mare, anche se alla fine il titolo serve solamente alle ambizioni di Mihawk e Crocodile, anch’essi facenti parte della “Cross Guild” appunto, così come leggiamo su CB.

Durante una delle discussioni dedicate alle prossime mosse da fare, Buggy discute delle mosse di Shanks confermando l’ambizione di quest’ultimo nel partire alla ricerca del tesoro. Se il Rosso si è mosso, esiste un motivo vero? Proprio per questo anche la “Guild” decide di muoversi verso il tanto ambito ONE PIECE.

One Piece 1082: debutta una delle Navi più assurde di sempre

Ovviamente essendo all’interno di un’epopea piratesca ogni ciurma deve avere una propria nave, anche se questa presente in calce non incute proprio timore ai nemici:

“Anche Buggy sa che quella nave è brutta, assurda, senza senso e ora ha fatto un appello appassionato per sopravvivere per portare a termine la sua causa: non so come faccia Buggy a entrare sempre in questo genere di situazioni”.



Even Buggy knows that ship is ugly 😂 #ONEPIECE and now he made a passionate plea to survive and idk how Buggy does it. Always getting in and out of situations. pic.twitter.com/XffmO3GnlY — DJ 🥷(CW: ?) (@CDNWukong) May 9, 2023

Cosa ne pensate di questi nuovi capitoli che hanno dato inizio alla saga finale?

Fonte Comic Book – Twitter