One Piece – Live Action Netflix: un leak rivela durata e titoli degli episodi

One Piece, il live action targato Netflix ha senza dubbio trascinato con se tantissima curiosità, vista anche la presenza nel progetto dello stesso autore del manga Eiichiro Oda. Dopo le prime foto e gli aggiornamenti riguardanti la data d’uscita prevista per un generale “2023”, ecco delle informazioni trapelate che leggiamo su CBR.

Il profilo Twitter One Piece Defender a quanto pare ha condiviso i nomi dei titoli degli episodi di cui sarà composto questo live action, dichiarando anche la durata totale di ognuno di essi.

Dai vari titoli e durate, possiamo capire il come tutto sarà impostato all’interno di questa serie e di come i vari “sobbalzi” da un episodio all’altro siano davvero consistenti. In calce tutti i titoli trapelati e le annesse durate:

Episode 1 : Romance Dawn (1h and 9 min)

Episode 2 : An old friend of mine (1h and 4 min)

Episode 3 : Tell No Tales (56 min)

Episode 4 : A frog in the well (Unknown)

Episode 5 : All races in one sea (58 min)

Episode 6 : Tangerine grove (1h and 4 min)

Episode 7 : Crewmates (56 min)

Episode 8 : Grand Line (1h and 6 min)

Da come avete letto l’episodio 1 si intitola inevitabilmente “Romance Dawn”, mentre il quarto già si intitola “A Frog in the Well” (Una rana nel pozzo), facendo riferimento ai commenti di Mihawk al momento dell’incontro con Zoro dopo oltre 20 episodi dell’anime; questo è un chiaro segno riguardanti gli enormi tagli da parte di Netflix.

La fonte parla anche del budget, a quanto pare complessivo di circa 100 milioni di dollari. Tra le spese più grandi si fa cenno anche alla CGI usata per la terza spada di Zoro, come ben sapete mantenuta sempre con la bocca dallo spadaccino: cosa difficile da replicare per un attore in carne e ossa.

Sempre dai rumour (quindi prendete tutto con le pinze ndr), dovrebbe arrivare un primo trailer ufficiale a luglio, mentre la serie completa dovrebbe essere disponibile durante il mese di agosto 2023.

