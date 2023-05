Bleach: svelate alcune correzioni della prima parte dell’ultimo arco

Bleach: La Guerra dei Mille Anni è ora disponibile in Giappone in Blu-Ray, e questa uscita ha fatto in modo da apportare alcune importanti correzioni legate all’animazione risolvendo imprecisioni o errori ormai noti. Tra questi c’erano errori che si presentavano continuamente.

I primi 13 episodi dell’adattamento anime della saga La Guerra dei Mille Anni in Blu-Ray, sono usciti il 26 aprile in Giappone. La versione home video includeva una nuova scena, ma non era l’unica novità. I fan più affezionati alla serie di Kubo, hanno individuato alcuni errori che hanno interferito con il prosieguo della serie sul piccolo schermo. Ora molte di queste scene hanno subito delle correzioni per essere più fedeli al manga. Tra le altre modifiche apportate vanno considerate anche l’alternanza dell’illuminazione, del colore o degli effetti.

Questo aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider _BHAUMIKTALWAR_ riuscendo a riunire le principali modifiche. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Some major changes in Bleach Tybw BD

(Thread) updating regularly #BLEACH #BLEACH_anime pic.twitter.com/B32wZJNs8l — BHAUMIK TALWAR (@_BHAUMIKTALWAR_) April 25, 2023

Tra le correzioni è possibile notare la rimozione dei baffi di Yhwach dai flashback, dandogli un aspetto che corrispondeva in maniera più esatta a appariva nei flashback del manga. Questa modifica è importante perché aiuta a capire ai fan che Yhwach è molto più giovane in queste scene e aumenta la sua somiglianza con “il vecchio” Zangetsu, ossia la manifestazione dei poteri Quincy di Ichigo.

Il problema più grande da risolvere, tuttavia, era quello legato alla riunione dei capitani del Gotei 13 nei flashback. In questi incontri, il Capitano della 7ª Divisione Komamura ha mostrato di partecipare senza elmetto. Ma lo indossava sempre per nascondere il suo aspetto da cane. La scena quindi ha subito una modifica in modo che Komamura ora indossa il suo elmo di sempre, come dovrebbe essere.

Come si può anche vedere dal contenuto condiviso, si tratti di correzioni di non grande importanza se consideriamo il quadro intero. Ma la volontà di correggere certi dettagli delle scene, dimostra un’attenzione ai dettagli da parte dello studio di animazione notevole e ammirabile. Soprattutto dimostrano di ascoltare i reclami dei fan.

Il risultato finale è che La Guerra dei Mille Anni ha ora un aspetto migliorato, ed era già il migliore mai visto nella serie di Bleach.

Fonte – Screenrant