Tra le uscite Marvel targate Panini dell’11 maggio 2023 si segnala il volume Gwen Stacy: Indagini alla Standard High School, che esce proprio mentre cade il 50° anniversario della storica morte della fidanzata di Spider-Man. Inoltre inizia la saga Dark Web sulle pagine di Amazing Spider-Man, Venom e dello speciale con i tie-in di X-Men e Ms. Marvel, e inoltre arriva un nuovo tie-in di AXE: Judgment Day sulle pagine di Legion of X.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini dell’11 maggio 2023.

Le uscite Marvel Panini dell’11 maggio 2023

Amazing Spider-Man 18

Spider-Man 818

3,00 €

Contiene: Dark Web (2022) #1

Inizia qui il Ragno-crossover del 2023: Dark Web!

Ben Reilly e la sua ragazza Janine Godbe si sono alleati con la Regina dei Goblin…

…e per vendicarsi di Peter Parker hanno intenzione di trasformare New York in un inferno!

Un numero speciale con il grande ritorno dell’artista di Spectacular Spider-Man e Wolverine!

Avengers 55

Avengers 159

5,00 €

Contiene: Avengers (2018) #64, Avengers Forever (2021) #13

Gli Avengers e i Signori del Male Multiversali in uno scontro all’ultimo sangue nella Preistoria!

Tony Stark dovrà vedersela con suo padre: Iron Inquisitor!

Mentre alla Fine dell’Infinito arrivano le Dee del Tuono…

…e si scopre l’identità di Avenger Primo!

Capitan America 10

Capitan America 158

5,00 €

Contiene: Captain America: Sentinel of Liberty (2022) #7, Captain America: Symbol of Truth (2022) #8

L’inizio di un nuovo arco narrativo per la serie dei Cap!

Proprio quando Steve Rogers è pronto ad abbandonare la caccia al Circolo Esterno, riceve informazioni sulla loro prossima mossa…

Mentre le condizioni di Falcon si aggravano, Sam Wilson paga le conseguenze indesiderate del suo crescente conflitto con il Lupo Bianco.

Ospite d’onore… Namor!

Fantastici Quattro 3

Fantastici Quattro 437

3,00 €

Contiene: Fantastic Four (2022) #3

Continua la nuovissima serie dedicata ai Quattro di New York!

Johnny Storm, alias la Torcia Umana, si ritrova solo a New York mentre tenta di sopravvivere in una città che lo teme e lo odia!

In attesa di un segnale dai suoi compagni di squadra, le sue scelte sono ora obbligate!

Deve adottare una nuova identità segreta e svolgere un lavoro che nessuno vuole fare…

Hulk 13

Hulk e i Difensori 101

3,00 €

Contiene: Hulk (2021) #13

Dopo essere rimasto imprigionato a lungo nella mente di Hulk, Titan è di nuovo emerso! Ed ha una gran voglia di spaccare ogni cosa!

E quando Bruce Banner scoprirà la vera identità del mostro oscuro…

…capirà che l’unica opzione possibile è la distruzione del suo impianto mentale!

Ma Bruce avrà bisogno dell’aiuto di qualche amico fidato!

L’Invincibile Iron Man 2

Iron Man 117

3,00 €

Contiene: Invincible Iron Man (2022) #2

Iron Man nel mirino!

Gli attentati alla vita di Tony Stark proseguono mentre un nemico dal volto familiare torna in scena.

Starà all’Avengers d’oro e a Ironheart affrontarlo… ma c’è un segreto che Riri Williams nasconde. Di che cosa si tratta? E perché Tony non può venirne a conoscenza?

Continua l’autobiografia di Tony Stark!

Thor 31

Thor 284

3,00 €

Contiene: Thor (2020) #30

Il Dio del Tuono e Runa si trovano faccia a faccia con re Bor!

Gamma Corvi ha rapito Laussa, la sorellina di Thor…

…e ora il Tonante e Runa sono in viaggio nelle terre maledette di Niffleheim.

Che ci sia la mano di Thanos dietro tutto questo?

Venom 14

Venom 72

3,00 €

Contiene: Venom (2021) #14

Torna il mensile del V-Man con un esplosivo tie-in di Dark Web!

Come è possibile che l’eroico Eddie Brock si sia ritrasformato nel V Man mangia-cervelli?

La risposta in un numero in cui Venom attacca persino gli X-Men a casa loro!

Inoltre, il rematch che tutti stavate aspettando!

Marvel Integrale: Thor di Jason Aaron 11

4,90 €

Contiene: Mighty Thor (2015) #3/6

Il processo della Madre di Tutti!

E poi ancora Thor contro Loki… contro Odino!

Mentre ad Asgard si combatte la guerra civile degli dei…

…Malekith inizia la sua conquista dei Dieci Regni!

Amazing Spider-Man Presenta: Dark Web

X-Men e Ms. Marvel

14,00 €

Contiene: Dark Web: X-Men (2022) #1/3, Dark Web: Ms. Marvel (2022) #½

Gli X-Men e Spider-Man hanno qualcosa in comune… un clone pronto a vendicarsi dei torti subiti!

Mentre Chasm attacca Peter Parker, Madelyne Pryor ha rapito gli X-Men!

Dopo decenni, è l’ora della resa dei conti tra Jean Grey e la Regina dei Goblin, in una storia imperdibile per ogni X-fan che si rispetti e splendidamente dipinta da Rod “New Mutants” Reis!

Inoltre: mentre l’inferno si scatena sulla Terra, Ms. Marvel ritrova un vecchio nemico!

Gwen Stacy: Indagini alla Standard High School

14,00 €

Contiene: Giant-Size Gwen Stacy (2022) #1

Gwen Stacy non era solo la reginetta del liceo Standard, ma anche la sua… detective?!

Un mystery per i fan di Enola Holmes e Nancy Drew che si svolge prima dell’incontro con Peter Parker!

Ospiti d’eccezione… gli Incredibili X-Men!

Un volume inedito dallo scrittore di Fortnite x Marvel e dal disegnatore di Amazing Spider-Man & Silk!

Legion of X 2

Legami di Famiglia

14,00 €

Contiene: Legion of X (2022) #6/10

Cosa faceva Nightcrawler durante il Giorno del Giudizio?

La risposta in questo nuovo volume che vi lascerà senza fiato!

Cosa sta cercando Madre Virtuosa? Chi minaccia Krakoa e la Scintilla?

Inoltre, Phalanx, Orchis e il tanto atteso confronto fra Xavier e Legion!

X-Terminators

Questo Fumetto è Giocosamente Trasgressivo

15,00 €

Contiene: X-Terminators (2022) #1/5

Tutte le vostre eroine mutanti preferite in un’unica storia!

Unitevi a Boom Boom, Dazzler, Jubilee e Wolverine per una vicenda pazza…

…tra vampiri, copie malvagie, strambe uniformi e collezionisti alieni!

Contiene umorismo volgare, uso di alcol, nudità parziale, effetti stroboscopici e una buona dose di violenza!

Annihilation

Marvel Omnibus

84,00 €

Contiene: Drax the Destroyer (2005) #1/4, Annihilation: Prologue (2006) #1, Annihilation: Nova (2006) #1/4, Annihilation: Silver Surfer (2006) #1/4, Annihilation: Super-Skrull (2006) #1/4, Annihilation: Ronan (2006) #1/4, Annihilation (2006) #1/6, Annihilation: Heralds of Galactus (2007) #1/2

Il grande crossover che riportò gli eroi cosmici sotto i riflettori dell’Universo Marvel!

Annihilus, signore della Zona Negativa, ha dichiarato guerra al cosmo!

E mentre la sua inarrestabile Onda Annihilation demolisce ogni cosa sul suo cammino, solo una manciata di eroi può resistergli!

Nova! Silver Surfer! Drax! Il Super-Skrull! Ronan! Gamora! E ovviamente Thanos!

Hulk: Futuro Imperfetto

Marvel Must Have

15,00 €

Contiene: Incredible Hulk: Future Imperfect (1992) #1/2, Hulk: The End (2002) #1

Una delle saghe più amate dell’Incredibile Hulk, scritta da Peter David e disegnata dal compianto George Pérez.

In un futuro distopico, a governare è una versione invecchiata e spietata del Golia Verde: l’essere che ora si fa chiamare Maestro.

Riuscirà la sua controparte del presente a sconfiggerlo e a tornare nel proprio tempo?

Inoltre, il toccante racconto dell’ultima avventura di Hulk illustrato dal talentuoso Dale Keown.

Guardiani della Galassia: Retaggio

Marvel Must Have

15,00 €

Contiene: Guardians of the Galaxy (2008) #1/6

Dalle macerie ancora fumanti della Guerra Annihilation nasce un nuovo gruppo di eroi cosmici.

E credeteci, un team del genere non si era mai visto. Basti pensare che ne fanno parte un albero parlante e un procione antropomorfo!

Ma una congrega tanto singolare sarà in grado di opporsi alle nuove minacce che mettono a rischio l’universo?

Le prime avventure della squadra di cui fanno parte Star-Lord, Gamora, Rocket, Groot, Drax e Mantis, tra gli eroi più amati del cinema!

Miles Morales: L’Universo Marvel

Marvel Young Adult

9,90 €

Contiene: Spider-Man (2016) #1/11

Quando il resto dei super eroi cade, tocca a Miles Morales darsi da fare!

Ce la farà il nuovo Spider-Man a battere un nemico con il potere di distruggere la Terra?

E vi abbiamo già detto che il mondo di Miles rischia di andare in pezzi quando scoppia una guerra tra super eroi?

Senza contare i problemi di cuore!

Io Sono Loki

25,00 €

Contiene: Journey Into Mystery (1952) #85, #626.1, Avengers (1963) #1, Thor (1966) #175/177, #364/366, #432, Thor (2007) #9, #12, Loki: Agent of Asgard (2014) #5, Loki (2019) #5, Thor (2020) #24 (V)

Il volume perfetto per scoprire i mille volti di Loki, il Dio dell’Inganno star della serie targata Disney+!

Dalla leggendaria prima apparizione alle ultime avventure, una lunga panoramica sulla storia editoriale del fratellastro di Thor.

320 pagine piene di fumetti, articoli e approfondimenti.

15 storie realizzate da grandi autori come Stan Lee, Jack Kirby, Walter Simonson, Al Ewing e tanti altri!

Cable: Il Big Bang

Marvel Deluxe

31,00 €

Contiene: Cable (2020) #1/4, #7/12

Cable è un guerriero mutante proveniente da un cupo futuro, forgiato da mille battaglie…

…o un giorno lo sarà! Strappato troppo presto alla sua guerra, è giunto nel presente per assistere alla nascita di Krakoa.

Intanto, qualcuno sta rapendo dei bambini mutanti… chi è? E qual è il suo legame con Nathan?

La raccolta integrale di una tra le più sorprendenti X-serie recenti, firmata dall’acclamato duo Duggan & Noto!

Spidey e i Suoi Fantastici Amici 10

4,90 €

Contiene: il walkie talkie di Spidey!