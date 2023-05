The First Slam Dunk è uno dei 10 film anime con più incassi di sempre in Giappone

The First Slam Dunk si appresa ad arrivare nelle nostre sale con un evento speciale che parte dal 10 maggio per finire al 17 dello stesso mese. Il 10 il pubblico appassionato avrà la possibilità di visionare il lungometraggio in lingua originale con sottotitoli in italiano, mentre per una settimana sarà presente il doppiaggio italiano.

In territorio nipponico il film ha guadagnato 13,88 miliardi di yen (circa 102 milioni di dollari) e venduto 9,66 milioni di biglietti in Giappone a partire da domenica, il suo 156° giorno al box office giapponese.

Il film è ora il 16° film che ha guadagnato di più in Giappone e il 10° film anime che ha guadagnato di più in Giappone, appena sopra Jujutsu Kaisen 0 e sotto Weathering With You in entrambe le classifiche. Al primo posto è ancora presente Demon Slayer Mugen Train.

Così come leggiamo su ANN la pellicola diretta dallo stesso Inoue ha acceso gli animi di molti appassionati, vecchi e nuovi confezionando così un successo davvero incredibile per uno degli spokon migliori di sempre per concezione e realizzazione, capace negli anni di catturare lo spirito di tantissimi lettori e amanti degli anime.

Il film si è classificato al primo posto nel suo weekend di apertura se ben ricordate, mentre quest’ultimo ha venduto 847.000 biglietti e ha guadagnato 1.295.808.780 yen (circa 9,50 milioni di dollari) nel suo weekend di apertura.

Il film ha vinto il premio Animazione dell’anno alla 46ª edizione dei Japan Academy Film Prizes. Toshiyuki Matsui, produttore del film, ha ricevuto il premio generale di quest’anno per il 42° Fujimoto Awards dell’Eiga Engeki Bunka Kyōkai (Associazione per la Cultura Cinematografica).

Non avevamo dubbi del successo di questo film, vista anche la sua indiscussa qualità originale presente già nel manga. Fatto sta che tali incassi sono davvero incredibili, visto anche l’inserimento nella top 10 dei film anime in Giappone più visti di sempre. Incredibile.

