One Piece come ben sapete avrà un live action prodotto da Netflix composto da 8 episodi (recentemente è avvenuta la conferma di Oda al riguardo ndr), e per promuovere la serie il profilo Twitter ufficiale ha condiviso un video divertente dove il cast insegna ai più profani come si pronuncia il nome del protagonista Monkey D. Luffy.

Nonostante sia acclarato molti di loro sbagliano ancora questa dicitura, insistendo sul lavoro fatto inizialmente anche in Italia con i nostri adattamenti, dove Luffy diventata Rufy o addirittura “Rubber” se ricordate, per via della sua forma gommosa acquisita dopo l’ingerimento del Frutto del Diavolo che tutti sappiamo essersi poi rivelato il Nika Nika.

“Rubber” come nome di Luffy è sbagliato anche perché quest’ultimo veniva definito tale anche nei flashback, e da ragazzino come ben sappiamo il personaggio non aveva ancora acquisito i suoi poteri. Proprio per tutti questi dettali Netflix ha deciso di condividere questa clip molto esilarante, con al centro tutto il cast principale.

Il video è stato pubblicato non solo per le prime promo della serie live action ma anche per il compleanno dello stesso protagonista, ormai una delle più grandi icone dei medium nipponici e non, vista la sua influenza ormai mondiale, così come leggiamo anche su Comic Book.

One Piece: il cast del live action Netflix vi insegna la pronuncia di “Luffy”

È un grande giorno per la ciurma di Cappello di Paglia, perché è il compleanno di Monkey D. Rufy! E quale modo migliore per festeggiare se non insegnando a tutti come pronunciare il nome del nostro capitano come un professionista!

It’s a big day for the Straw Hat crew, because it’s Monkey D. Luffy’s birthday! And what better way to celebrate than by teaching everyone how to say our captain’s name like a pro! pic.twitter.com/b9AqSTVkLy — Netflix (@netflix) May 5, 2023

Eiichiro Oda, è fortemente coinvolto nella produzione e Matt Owens e Steven Meade sono gli showrunner della nuova serie live-action di Netflix.

Il cast principale dei Mugiwara comprende attori del calibro di Iñaki Godoy nei panni di Monkey D. Luffy, Mackenyu nei panni di Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson nei panni di Usopp e Taz Skylar nei panni di Sanji, di cui i fan possono vedere solo una parte nell’ultimo video promozionale mostrato qui sopra.

Fonte Twitter – Comic Book