Demon Slayer: il Pilastro dell’amore debutta con il suo Respiro

La terza stagione di Demon Slayer aveva introdotto nei primi episodi il Pilastro dell’amore Mitsuri Kanroji. E l’episodio 5 ha finalmente mostrato questo personaggio e il suo respiro in azione. Quindi dopo il respiro del Pilastro della Nebbia, ora forniremo i primi dettagli sul potere e della tecnica di respirazione dell’amore di Mitsuri.

Agli appassionati che non hanno avuto modo di recuperare gli episodi precedenti e non vogliono scoprire gli sviluppi della terza stagione in anticipo, consigliamo di non proseguire ulteriormente con questo articolo.

Questo Pilastro è uno dei combattenti più curiosi rispetto a tutti gli altri poiché Mitsuri è diversa rispetto a tutti gli altri. La sua principale caratteristica è proprio quella dell’Amore, che sembrava visibile come quella degli altri Pilastri.

L’adattamento della terza stagione dell’anime della serie di Koyoharu Gotoge, ha mostrato la crescita di Tanjiro nell’analizzare la situazione e individuare i punti deboli degli avversari. Infatti il protagonista, insieme a Nezuko e Genya, stanno affrontando la Luna Crescente Hantengu. I minuti finali del quarto episodio di Demon Slayer ha poi anticipato che Mitsuri sarebbe finalmente entrata in azione per cercare di soccorrere in tempo Tanjiro, Muichiro e gli altri.

Ora che Mitsuri è tornata al villaggio, abbiamo finalmente visto come si muove questo Pilastro contro un nemico mortale. Ciò include un breve assaggio di come appariranno le sue tecniche della respirazione dell’amore nell’anime.

WHY DOES MITSURI HAVE THE BEST HASHIRA OST😭😭😭 pic.twitter.com/42cHqqpwUx — Esta♠️ (@knyesta) May 7, 2023

Da questa breve clip si capisce quanto diversamente Mitsuri ricopra il suo ruolo di Pilastro rispetto agli altri che i fan hanno già visto in azione negli archi precedenti. Ma il quinto episodio della terza stagione di Demon Slayer si assicura di mostrare che è diventata il Pilastro dell’Amore per una buona ragione.

Il capo del villaggio viene catturato da uno dei demoni giganti di Gyokko. Mitsuri allora usa la prima forma della sua tecnica di respirazione dell’amore, “Brividi del primo amore“, tagliando il demone senza difficoltà. L’avversario non era chiaramente al livello di Mitsuri. Infatti il Pilastro ha solo mostrato una parte del suo potenziale che sicuramente sarà mostrato nei prossimi episodi contro avversari più pericolosi.

Fonte – Comicbook