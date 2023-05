Tra le uscite manga Star Comics del 10 maggio 2023 si segnala Goodbye Eri, volume unico in cui Tatsuki Fujimoto celebra tutto il suo amore per il cinema, non solo da un punto di vista tematico, ma anche e soprattutto reinventando le tecniche narrative e grafiche proprie del manga, creando quindi una sorta di ibrido fra fumetto e cinema su carta.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 10 maggio 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi anche gli ultimi annunci effettuati al Napoli Comicon.

Le uscite manga Star Comics del 10 maggio 2023

CLAYMORE NEW EDITION n. 7

di Norihiro Yagi

€ 5,90

Ophelia, la numero quattro dell’organizzazione, nutre una bizzarra ossessione per la caccia alle risvegliate. Sospettata di essere una di queste, Clare sta per soccombere alla sua forza schiacciante, ma nel momento più critico una misteriosa guerriera compare all’improvviso… Di chi si tratta?

GOODBYE, ERI

di Tatsuki Fujimoto

€ 5,90

UN NUOVO INCREDIBILE VOLUME UNICO DAL GENIO DI CHAINSAW MAN, FIRE PUNCH E LOOK BACK!

Su richiesta della madre, Yuta inizia a riprenderla in vari momenti della vita di tutti i giorni, seguendo il decorso della malattia che la porterà alla morte. Dopo la sua scomparsa, monta tutte le immagini e crea un film che viene proiettato a scuola. L’opera però riceve tutt’altro che una bella accoglienza, e Yuta, deluso, decide di farla finita. Ma proprio sul tetto dell’ospedale da cui meditava di buttarsi farà un incontro che gli cambierà la vita: quello con la bella Eri, una misteriosa compagna di scuola grazie alla quale comincerà a girare un nuovo film. La ragazza, tuttavia, nasconde un segreto…

Dallo straripante talento del maestro Tatsuki Fujimoto, una storia di adolescenza che si fa cinema, in cui realtà e finzione si mescolano fino a esplodere!

DELUXE EDITION

di Tatsuki Fujimoto

€ 10,90

E per i fan più esigenti, Star Comics ha in serbo un’imperdibile edizione Deluxe di dimensioni maggiori (15×21 cm) rispetto alla Regular, con copertina rigida ed effetto metallizzato!

KAMISAMA KISS NEW EDITION n. 5

di Julietta Suzuki

€ 9,00

Una volta concluso il suo primo consiglio divino, Nanami torna alle prese con la vita di tutti i giorni, compresa la sua tranquilla routine di liceale… O almeno questo è quello che credeva, prima di imbattersi in un piccolo tengu! Il ragazzino è alla ricerca di un certo Shinjuro, un suo simile che ha abbandonato il loro villaggio ben diciassette anni prima… La saga del Monte Kurama ha finalmente inizio!

SCUM’S WISH n. 4

KAPPA EXTRA n.284

di Mengo Yokoyari

€ 6,50

Dopo aver fatto i conti con l’indole perversa di Akane, Hanabi prende una decisione… È disposta a tutto pur di avere accanto a sé qualcuno che le dia il calore di cui ha bisogno per compensare l’assenza dell’uomo che ama. In un vortice di amore e desiderio, le relazioni si complicano e i fili rossi del destino si aggrovigliano…

YURI IS MY JOB! n. 1

QUEER n.58

di Miman

LA SERIE GIRLS’ LOVE PIÙ ATTESA!

Hime Shiraki è una studentessa del primo anno delle superiori che fa di tutto per essere ammirata. Un giorno ferisce accidentalmente Mai, una ragazza che gestisce un locale, e per farsi perdonare si offre come sua sostituta al “Café-Istituto Femminile Liebe”. Il locale di Mai ricalca infatti l’ambientazione di una scuola cattolica per ragazze, dove tutte le cameriere si comportano come studentesse che stringono tra loro legami romantici per soddisfare al meglio le fantasie dei clienti e servirli con grazia e bellezza. Al Café Liebe, Hime rimane affascinata da Mitsuki e sembra proprio che tra loro stia nascendo qualcosa…

Arriva la serie Girls’ Love più attesa dell’anno, dove tra incomprensioni ed episodi esilaranti la protagonista riuscirà a far luce sui suoi veri sentimenti!

YURI IS MY JOB! n. 2

QUEER n.59

di Miman

€ 6,50

La vera identità dell’adorata Mitsuki Ayanokoji viene svelata. Si tratta di Yano, la bambina che alle scuole elementari ha rivelato a tutti il segreto della “recita perfetta” di Hime. Le due infatti erano migliori amiche ma, per via delle bugie di quest’ultima, il loro rapporto si è spezzato. Dopo questa scioccante rivelazione, ora Hime sembra non riuscire più a lavorare al locale…