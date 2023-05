One Piece: confermato il numero di episodi del live action Netflix

Ci siamo: il 2023 dovrebbe essere al momento l’anno in cui One Piece porterà al pubblico il suo live action prodotto da Netflix, dopo i vari fallimenti tra cui la serie di Cowboy Bebop.

Forse da queste cadute la piattaforma streaming ha imparato molto, e questa serie potrebbe essere quella giusta per la rivalsa, anche per via della presenza dell’autore originale del manga Eiichiro Oda.

Infatti oltre Netflix abbiamo alla produzione di questa serie live action anche Tomorrow Studios, Shueisha e lo stesso creatore della serie Eiichiro Oda come accennato, sicuramente presente per aggiustare il tiro in alcune fasi.

L’autore, così come leggiamo su Comic Book ha diffuso un aggiornamento al riguardo, che velatamente ha introdotto la possibilità di un posticipo per quanto riguarda il prodotto, visti i tempi di sviluppo ancora lunghi. Allo stesso tempo è riuscito anche a confermare il numero di episodi, ovvero 8.

“Al momento ci troviamo nella fase di postproduzione, intenti a portare al completamento tutti gli 8 episodi della prima stagione: salperemo presto!” Ha dichiarato Oda in una recente lettera al suo pubblico.

Il sensei ha anche confermato un eventuale allungamento dei lavori, quindi aspettiamoci un posticipo per la data di uscita fissata per quest’anno: “Abbiamo trascorso molto tempo insieme a Netflix e Tomorrow Studios e ne trascorreremo altrettanto per donare a voi il massimo dell’esperienza”.

Matt Owens e Steven Maeda sono gli showrunner della nuova serie live-action di Netflix, con Oda fortemente coinvolto. Il cast principale di Cappelli di paglia comprende personaggi del calibro di Iñaki Godoy nel ruolo di Monkey D. Luffy, Mackenyu nel ruolo di Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson nel ruolo di Usopp e Taz Skylar nel ruolo di Sanji.

Cosa ne pensate di questi nuovi aggiornamenti? E del cast? Attendete con ansia questa nuova serie in live action? Diteci la vostra.

Fonte Comic Book