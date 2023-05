Tra le uscite J-POP Manga del 10 maggio 2023 si segnala il primo volume della romcom My Charms Are Wasted di Ran Kuze!

Continuano Komi Can’t Communicate 27, Mononogatari 03, Squalificati – Ranger Reject 06 e arriva il cofanetto di Twilight Out Focus – Cinema Club Box 1.

Escono in volumi singoli Tokyo Revengers 26, Tokyo Revengers Character Book 3, Blue Period 13, Nude Model e Ottoman 2.

Sotto il marchio Edizioni BD arriva il secondo volume di Sottopelle di Caterina Bonomelli per addentrarci ancora di più nella vita e nel passato tormentato della strega influencer sospettata d’omicidio Morana Corvi e del Nephilim Orione. In libreria e fumetteria anche il volume unico dark fantasy La Palude con i testi di Michele Monteleone, i disegni di Freddie Tanto e i colori di Francesco Segala.

Le uscite J-POP Manga del 10 maggio 2023

Le uscite J-POP Manga del 10 maggio 2023

My charms are wasted 1

di Ran Kuze

6,50 €

Kuroiwa Medaka, studente liceale, è un aspirante monaco. Per via delle regole del tempio della sua famiglia, dove è nato e ha sempre vissuto, non può interagire con le ragazze e, soprattutto, non ha alcuna idea di come porsi con loro. Mona, la ragazza più popolare della scuola, non è decisamente abituata a passare inosservata… e vive come un affronto l’apparente indifferenza del ragazzo nei confronti del suo fascino! Si dà così l’obiettivo di farlo innamorare, ma lui non molla pur di rispettare le regole ferree con le quali è stato cresciuto. Chi vincerà questo romantico braccio di ferro?

Komi can’t communicate 27

di Tomohito Oda

5,90 €

Ora che è tornata la quiete dopo il frenetico inizio del terzo anno, Komi è piena di curiosità e pronta a lanciarsi in nuove sfide! Come mentire durante un gioco psicologico o mandare un selfie a Tadano! Inoltre… Ase e Naruse sono diventati una coppia! Ase lo rivela durante un incontro con le sue amiche e quella conversazione risveglia qualcosa in Komi! Per la nostra bella eroina ci saranno tanti cambiamenti… nei limiti del ragionevole!

Mononogatari 3

di Onigunso

6,50 €

Gli tsukumogami sono entità che esistono al confine tra umani e oggetti. Hyoma è un giovane Saenome e il suo compito è rispedirli nel loro mondo… Botan è una ragazza che vive sotto la protezione di sei di loro… A Kyoto, la capitale millenaria, i due hanno iniziato a conoscersi, ma qualcuno si frappone tra loro: la famiglia Kadomori, Saenome locali della stessa stirpe di Hyoma.

Squalificati – Ranger Reject 6

di Negi Haruba

6,50 €

È l’ultima giornata dell’esame finale, con in palio la promozione a ranger effettivo. Nel bel mezzo del furioso scontro tra i cadetti, le cose prendono improvvisamente una piega inaspettata a causa delle oscure trame del comandante kaijin Pertroller e l’irruzione di Blue Keeper! Da un lato uno degli odiati Dragon Keepers, dall’altro il comandante che ha tradito i Duster…

Twilight Out of Focus – Cinema Club Box 1

di Jyanome

14,90 €

Mao Tsuchiya e Hisashi Otomo, due studenti di liceo del secondo anno, sono coinquilini e, poiché Hisashi è gay, hanno stabilito alcune regole di convivenza. Per prima cosa, Mao non dovrà svelare a nessuno il segreto di Hisashi, il quale non dovrà mai interessarsi a Mao. Inoltre, nessuno dei due dovrà interferire nei bisogni personali e sessuali dell’altro. Tutto sembra procedere in modo tranquillo finché il club di cinema della scuola, di cui anche Mao fa parte, decide di produrre per un festival un film di genere Boy’s Love, selezionando Hisashi per il ruolo principale. La vita non è mai così semplice come dovrebbe e alcune regole andrebbero stabilite meno frettolosamente!

Tokyo Revengers 26

di Ken Wakui

6,50 €

L’attentato a Takemichi è la scintilla che innesca lo scontro violento tra la Brahman e la Rokuhara Tandai. Poco prima che la battaglia inizi appare Mikey, il boss della Kanto Manji Gang! È l’ora dell’Armageddon, la guerra finale tra i capi delle tre squadre celesti.

Tokyo Revengers Character Book 3

di Ken Wakui

8,50 €

I Character Book di Tokyo Revengers proseguono con il terzo, corposo volume! Una risorsa indispensabile per approfondire il mito della serie, con schede dei personaggi, timeline e altre curiosità inedite, oltre a un’ottima dose di schizzi, storyboard e splendide illustrazioni speciali. Un vero e proprio pezzo da collezione per tutti i cultori dello shonen manga del momento.

Blue Period 13

di Tsubasa yamaguchi

6,50€

L’incontro con Fuji Kirio, leader del collettivo artistico No Marks, porta nuova linfa nella vita di Yatora, ma nono conoscendo a fondo questa realtà, cerca di mantenere le distanze pur rimanendone profondamente affascinato. Basterà questo ad affrancare il ragazzo dal suo blocco creativo?

Nude Model

di Tsubasa Yamaguchi

8,90 €

La storia che dà il titolo alla raccolta si incentra sul rapporto tra un liceale che per penitenza si offre come modello di nudo e la ragazza che lo ritrae, considerata la più strana della classe, ma che dedica tutta sé stessa all’arte; in “Ragazze” troviamo un giovane alla disperata ricercadi approvazione che resta invischiato in un delitto, mentre in “Kamiya” assistiamo all’incontro tra una dottoressa dalla bassa autostima e un vampiro che lavora in un night club… Tre storie innovative che rappresentano il primo passo nel mondo del fumetto della celebre autrice di Blue Period.

