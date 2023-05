One Piece: sarà possibile uno spin-off del manga? La risposta di Oda

One Piece ha debuttato nel 1997, quindi sono passati più di 20 anni da quando Monkey D. Rufy ha iniziato il suo lungo e avventuroso viaggio per diventare il Re dei Pirati. Il manga di Oda in termini di copie vendute e distribuite in tutto il mondo e al momento difficile da raggiungere da parte di altri titoli che hanno segnato intere generazioni.

Se pensiamo a Naruto, non può che essere così, dato per lunghi 15 anni ha appassionato tantissimi lettori in ogni parte del mondo. Spesso, quando un manga riscuote un forte successo, Shueisha spinge i mangaka a proseguire in qualche modo la storia. Questo accade perché i fan sono fedeli al manga e ciò significa sfruttare il potenziale di vendita dei volumi e molto altro.

Quando il manga di Kishimoto si è concluso infatti, la storia di Naruto ha avuto seguito con il sequel incentrato sul figlio, Boruto. Una cosa simile è accaduta con Akira Toriyama, che non prevedeva inizialmente la saga di Cell e Majin Bu.

Per quanto riguarda One Piece invece, sarà possibile leggere un’eventuale spin-off del manga?

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

In 2020, Oda jokingly said that he’d like to start a new manga called “Two Piece” after One Piece ends.😂 He also said in 2007 that he longed for Akira Toriyama’s style of releasing a short manga every now and then.

*Maybe we can expect spin-off manga after OP.✨

