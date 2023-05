One Piece: secondo Oda, Shanks conferma l’inizio della Saga Finale

Lo sappiamo ormai che One Piece si sta avviando verso la sua conclusione, anche se non sembra, viste le grame informazioni e gli eventi ancora non troppo incisivi riguardo il celebre ONE PIECE.

Nonostante questo i piccoli dettagli svelati dall’autore dell’epopea piratesca coincidono con quanto detto da Oda nel 1998, che ha accennato l’inizio della fine proprio con una frequente apparizione di Shanks il Rosso, così come sta succedendo durante gli ultimi capitoli.

Infatti, grazie a un post del sempre verde profilo @Sandman_AP che traduce e riporta in auge alcune interviste del noto autore, scopriamo che dopo appena un anno dalla pubblicazione giapponese del manga lo stesso autore ha confermato e associato la fine del medesimo a una forte apparizione del noto pirata possessore dell’Haki dell’Osservazione.

Se ci pensiamo Il Rosso appare all’inizio della storia, per poi scomparire e apparire solamente con delle tavole enigmatiche e frammentate volte solamente a stuzzicare la fantasia del lettore, alimentando maggiormente i suoi dubbi al riguardo del noto personaggio.

Ora, dopo l’annuncio della saga finale ecco che il personaggio appare più frequentamene all’interno della storia, confermando una frase detta dallo stesso Oda nel 1998: “Oda (1998): quando Shanks apparirà frequentemente nel manga, si può presumere che One Piece sia entrato nella saga finale.“

Beh, assurdo di come il sensei abbia in un certo senso accennato il contenuto grossolano della saga finale di One Piece dicendo e donando un piccolo spoiler innocuo ai suoi lettori più affezionati.

Oda (1998): When Shanks appears frequently in manga, you can assume that One Piece has entered the final saga. 😍

[source : Oda's talk show at Nakano Sun Plaza in December, 1998] pic.twitter.com/2jzAwvKUW3 — sandman (@sandman_AP) April 29, 2023

La Saga Finale è veramente iniziata grazie alla frequente apparizione di Shanks, così come conferma anche lo stesso autore in un’intervista datata 1998, quindi un anno dopo la pubblicazione ufficiale della storia in terra nipponica, avvenuta nel lontano 1997. Cosa ne pensate di questo inizio della fine? Diteci la vostra.

Fonte Principale Twitter Sandman_AP