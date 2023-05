Manga: Traduttori e Freelancer vari temono di essere sostituiti dall’IA

Traduttori, letteristi e vari professionisti del settore manga freelancer temono di essere sostituiti un giorno dall’IA, vista la poca considerazione degli editori nonostante il loro lavoro sia davvero importante. Nonostante vengano pagati davvero poco questi professionisti temono l’impensabile, così come leggiamo su Otakuusamagazine.

La poca considerazione da parte degli editori è assolutamente veritiera in America, visto che il lavoro in questione (letteristi e traduttori) viene pagato massimo 1,15 dollari a pagina, screditando aspramente questo lavoro, e allo stesso tempo non rispettando le persone che ci lavorano dietro.

Un traduttore anonimo ha dichiarato a Deb Aoki di Publishers Weekly: “Alcune serie manga vendono solamente centinaia di copie, mentre come ben sapete alcune ne vendono anche milioni: nonostante questo il nostro compenso non cambia”.

Nel corso del tempo la situazione pare essere sulla giusta strada di rinascita, dato che Seven Seas Entertainment ha riconosciuto il sindacato editoriale United Workers of Seven Seas e, secondo quanto riportato, VIZ Media e Yen Press hanno iniziato a pagare di più i loro freelance.

Manga: Traduttori e Freelancer vari temono di essere sotituiti dall’IA

Nonostante questo il settore in questione potrebbe essere sostituito dall’IA un giorno, e Beth Kawasaki di Media Do ha dichiarato in merito: “Al momento le competenze umane sono necessarie e nessuna Intelligenza Artificiale può sostituirla, anche se un giorno l’IA potrebbe donare una mano più consistente.

Ovviamente è facile pensare di tradurre un manga automaticamente, e con una velocità impressionante, ma lo sappiamo tutti che la strada è ancora lunga considerando questo punto di vista.”

In realtà sì è tutto vero specie se pensiamo alle parole, battute, riferimenti culturali, allusioni, SFX (effetti sonori) sensibili al contesto, richiami, richiami e sfumature non dette, che richiedono il tocco abile di un cervello umano che un robot non può comprendere: diciamo che attualmente verrebbero solamente dei manga con traduzioni e adattamenti abbozzati, quindi a rigor di logica l’IA è una pessima idea per quanto riguarda questo campo.

Fonte Otakuusamagazine