Tra le uscite Marvel targate Panini del 4 maggio 2023 si segnala il cofanetto con tutti i volumetti dedicati ai vari eroi dello Spider-Verse (in previsione dell’uscita nelle sale di Spider-Man: Across the Spider-Verse), ognuno disponibile anche singolarmente, oltre che ad un numero di Daredevil in cui esplode la lotta contro Punisher.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 4 maggio 2023.

Le uscite Marvel Panini del 4 maggio 2023

Daredevil 7

Devil e i Cavalieri Marvel 138

3,00 €

Contiene: Daredevil (2022) #7

Tradimento! Nei panni di Daredevil, sia Matt Murdock che Elektra hanno creato una casa per super criminali nella nuova fortezza del Pugno!

Ma non tutti gli ospiti condividono la loro visione…

…e ci sarà un prezzo da pagare!

Senza contare l’ostilità degli altri eroi dell’Universo Marvel!

Spider-Man: Spider-Verse Cofanetto

Marvel-Verse

70,00 €

Contiene: Spider-Verse: Amazing Spider-Man, Spider-Verse: Spider-Men, Spider Verse: Spider-Women, Spider-Verse: Spider-Gwen, Spider-Verse: Spider-Ham, Spider-Verse: Nemici spietati, Spider-Verse: Miles Morales

Raccolti in un cofanetto, i sette volumi dedicati ai personaggi che popolano lo Spider-Verse!

Riflettori su Peter Parker, Miles Morales, Gwen Stacy, Jessica Drew e tutte le altre persone-Ragno dei fumetti Marvel!

Le origini segrete di ogni Tessiragnatele e molto altro ancora!

Una selezione di storie indimenticabili provenienti dai periodi più disparati e firmate da alcuni dei più grandi autori dei comics!

Spider-Verse: Amazing Spider-Man

9,90 €

Contiene: Marvel Action Origins (2021) #1 (I), Amazing Spider-Man (1963) #51/52, Spider-Man: Master Plan (2017) #1, Spider-Man: Reptilian Rage (2019) #1

Quattro storie per rispondere nel migliore dei mondi alla domanda: chi è Spider-Man?

Una selezione di avventure firmate da alcuni dei più grandi autori che si siano mai occupati di Peter Parker!

Con Kingpin, Lizard, J. Jonah Jameson e moltissimi altri celebri comprimari delle storie dell’Arrampicamuri!

Tonnellate di azione mozzafiato raccontata tramite vicende storiche e remake contemporanei!

Spider-Verse: Miles Morales

9,90 €

Contiene: Ultimate Comics Spider-Man (2011) #1/2, #5, Spider-Man (2016) #1/2

Le origini dello Spider-Man di Brooklyn!

L’apprendistato di un giovanissimo super eroe!

Miles Morales viene riconosciuto a pieno titolo come uno dei principali eroi della Terra… parola di Superior Spider-Man!

Testi e disegni di uno dei tandem creativi più amati degli ultimi anni: Brian M. Bendis e Sara Pichelli!

Spider-Verse: Spider-Gwen

9,90 €

Contiene: Edge of Spider-Verse (2014) #2, Spider-Gwen (2015A) #5, Spider-Gwen (2015B) #1/2, #13

Conosciamo più a fondo la coprotagonista di SpiderMan: Across the Spider-Verse, il nuovo film animato con Miles Morales!

Le prime vicende della versione alternativa (e potenziata) dell’amatissima Gwen Stacy, da sempre nei cuori dei Ragno-fan!

Una Terra parallela così simile alla New York del Peter Parker che conosciamo eppure così diversa…

Forti amicizie, strepitose abilità ragnesche e colpi di scena a grappolo!

Spider-Verse: Spider-Ham

9,90 €

Contiene: Marvel Tails Starring Peter Porker, Spectacular Spider-Ham (1983) #1, Marvel Tales (1964) #209/210, #230, #233, Spider-Man: Enter the Spider-Verse (2018) #1, Spider-Man Annual (2019) #1, Spider-Ham (2019) #1

Un volume dedicato al fenomenale Spider-Ham, la versione suina del vostro Arrampicamuri preferito!

Tante avventure ad altissimo tasso di divertimento demenziale!

Tutti i corrispettivi antropomorfi dei classici personaggi del mondo di Spider-Man!

Ma cosa succede quando Spider-Ham incontra i suoi omologhi umani in giro per lo Spider-Verse?

Spider-Verse: Spider-Woman

9,90 €

Contiene: Spider-Woman (1978) #1, #20, What If (1989) #105, Silk (2015) #2, Amazing Spider-Man: Renew Your Vows (2015) #13

Jessica Drew, Gwen Stacy, May “Mayday” Parker e tutte le Donne Ragno presenti e future del Multiverso Marvel!

Cinque storie dedicate ad altrettante sfumature diverse dei poteri di Ragno, ovviamente al femminile!

Le origini di Silk, la misteriosa eroina morsa dallo stesso ragno che donò a Peter Parker le sue stupefacenti abilità!

Contiene un What If degli anni 90 ancora oggi amatissimo dai fan di Spider-Man!

Spider-Verse: Spider-Man

9,90 €

Contiene: Spider-Men (2012) #4/5, Edge of Spider-Verse (2014) #1, #5, Spider Ham 25th Anniversary Special (2010) #1

Quante Spider-persone esistono nel Multiverso? Finalmente lo scopriremo!

Ecco le versioni alternative di Spider-Man apparse nel premiato film d’animazione Un nuovo universo!

E se c’è bisogno di così tanti Arrampicamuri, la minaccia che grava sul Multiverso dev’essere sconfinata!

Inoltre, Peter Parker approda nell’Universo Ultimate, la casa di Miles Morales!

Spider-Verse: Nemici Spietati

9,90 €

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #20, #197, Spectacular Spider-Man (1976) #139, Ultimate Spider-Man (2000) #7, Ultimate Comics: Spider-Man (2011) #11

Un’antologia dedicata ai più temibili e letali nemici di Spider-Man!

Dalle macchinazioni di Wilson Fisk a quelle del Goblin dell’Universo Ultimate: le avventure in cui il Tessiragnatele se l’è vista più brutta!

Non mancano Miles Morales e uno dei suoi avversari più tosti: suo zio Aaron, noto anche come Prowler!

Inoltre, una storia firmata da Stan Lee e Steve Ditko, i creatori di Peter Parker!

Avengers Magazine 54

Speciale Guardiani della Galassia

Marvel Adventure 63

5,90 €

Contiene: il super orologio degli Avengers!