Tra le uscite manga Star Comics del 26 aprile 2023 si segnalano il primo volume di Ranking of Kings e lo Starter Pack di Shaman King, che contiene i primi 4 volumi della Final Edition della serie.

Inoltre per l’etichetta Astra escono anche lo speciale volume Sweet Paprika: Black, White & Pink in cui una folta schiera di autori ospiti si cimenta con i personaggi creati da Mirka Andolfo e l’ultima graphic novel di Assassin’s Creed Valhalla.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 26 aprile 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice,

Le uscite manga Star Comics del 26 aprile 2023

A COUPLE OF CUCKOOS n. 1

VARIANT COVER EDITION

FAN VARIANT n.280

di Miki Yoshikawa , Mirka Andolfo

€ 6,90

LA SCOPPIETTANTE COMMEDIA ROMANTICA CHE HA ISPIRATO L’OMONIMA SERIE ANIME DI SUCCESSO

All’uscita il volume sarà disponibile anche in una fantastica edizione con Variant Cover firmata da Mirka Andolfo!

Nagi Umino è un liceale che spende la maggior parte del suo tempo a studiare e il cui sogno è classificarsi al primo posto nelle competizioni scolastiche. La sua vita monotona e tranquilla, però, viene sconvolta improvvisamente quando scopre che quelli che l’hanno cresciuto in realtà non sono i suoi veri genitori e che è stato vittima di uno scambio di culle. Ma qui le cose si fanno ancora più complicate: lo stesso giorno in cui ha preso appuntamento per incontrare la sua famiglia biologica, conosce casualmente la ricchissima superstar dei social Erika Amano e accetta di fingersi il suo fidanzato per salvarla da un matrimonio combinato, nonostante sia in realtà innamorato della brillante compagna di classe Hiro. Però, quando finalmente incontra i veri genitori, non può credere ai suoi occhi: l’altra vittima dello scambio di culle è proprio la bella Erika, figlia biologica dei suoi genitori adottivi! E il suo promesso sposo altri non è che… Cos’avrà in serbo il futuro per questi due ragazzi vittime di uno scherzo del destino?!

Arriva la scoppiettante commedia romantica che ha ispirato l’omonima serie anime di grande successo!

A COUPLE OF CUCKOOS n. 3

FAN n.283

di Miki Yoshikawa

€ 5,90

LA SCOPPIETTANTE COMMEDIA ROMANTICA CHE HA ISPIRATO L’OMONIMA SERIE ANIME DI SUCCESSO

Nella casa in cui convivono Nagi ed Erika, arriva anche la sorellina Sachi! Nagi cerca di convincerla a tornare dai genitori e tra di loro scoppia una grossa lite, ma in realtà Sachi non è riuscita a dirgli che vuole solo passare un po’ più di tempo insieme a lui. Dopo l’appuntamento al parco divertimenti con Hiro, la ragazza di cui Nagi è innamorato, sembra che anche con Erika le cose stiano rapidamente cambiando! Cosa succederà a questo quadrangolo amoroso che ogni giorno si fa sempre più complicato?!

A COUPLE OF CUCKOOS n. 3

VARIANT COVER EDITION

FAN VARIANT n.283

di Miki Yoshikawa

€ 8,90

Disponibile anche in edizione Variant Cover con 3 illustration card in allegato e un fantastico espositore a forma di smartphone per contenerle tutte!

ASSASSIN’S CREED VALHALLA

UBISOFT n.12

di Mathieu Gabella , Paolo Traisci

€ 18,90

Inghilterra, campo di Ravensthorpe, IX secolo. Rapito da Eivor, potente condottiero vichingo, Edward, amanuense, cerca di capire le ragioni che hanno spinto il fratello Ecbert a suicidarsi… Tra i documenti del defunto sono state trovate strane pergamene dal linguaggio incomprensibile. Nessuno conosce l’origine di queste lettere apparentemente occulte, ma Edward ha già visto segni simili in passato: nella bottega di Hytham, un uomo saggio che lo ha preso sotto la sua ala. Hytham è membro di un ordine segreto: gli Invisibili. Un ordine che potrebbe offrire a Edward delle risposte e garantire le sue aspirazioni di libertà e conoscenza.

Un intenso graphic novel a base di avventura storica ed esoterismo. Una imperdibile storia indipendente dal videogioco Assassin’s Creed: Valhalla, ma che ne amplia l’universo narrativo.

BLUE BOX n. 3

UP n.222

di Kouji Miura

€ 5,90

LA COMMEDIA ROMANTICO-SPORTIVA CHE HA RICONQUISTATO I LETTORI GIAPPONESI!

Con l’avvicinarsi della gara, Hina è eccitata e nervosa allo stesso tempo per via delle aspettative che gli altri ripongono in lei e nei momenti di grande ansia, ovunque rivolga il suo sguardo, trova sempre Taiki… Nel frattempo, iniziano finalmente le eliminatorie provinciali per il Campionato Nazionale delle scuole superiori. Taiki si è allenato duramente ed è pronto a giocare in doppio contro i fortissimi avversari del Liceo Sajikawa, deciso a dare tutto se stesso, ma…

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 8

STARDUST n.115

di Nakaba Suzuki

€ 5,20



Chi sarà mai il giovane che ha sconfitto senza fatica i Talismani dell’Oscurità quando Percival e i suoi amici erano sull’orlo della disfatta? Su invito del misterioso individuo che li ha accompagnati fin dall’inizio, il gruppo arriva finalmente a calpestare il suolo di Liones e si appresta a essere ricevuto dal suo leggendario sovrano…

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA FINAL EDITION n. 5

di Masami Kurumada

€ 7,00

Tredici anni fa, presso il Santuario, il Gran Sacerdote aveva tentato di uccidere Saori, la dea Athena. Superati i furiosi scontri con i Silver Saint, Seiya si trova ad affrontare nientemeno che Aiolia di Leo, uno dei Gold Saint! Riuscirà ad avere la meglio su uno dei guerrieri più forti che portano il nome delle dodici costellazioni dello Zodiaco?!

MY HERO ACADEMIA n. 36

DRAGON n.296

di Kohei Horikoshi

€ 5,20

PLUS ULTRA!!!

La strategia degli Heroes per dividere le forze nemiche e combatterle separatamente ha avuto successo, non fosse per il fatto che Midoriya si è ritrovato sul campo di battaglia sbagliato! Mentre cerca disperatamente di raggiungere in volo la struttura dello Yuei, Bakugo e gli altri tentano in tutti i modi di tenere occupato Shigaraki fino al suo arrivo. Nel frattempo, Shoto affronta il fratello Toya in uno scontro rovente come il rimorso…

RANKING OF KINGS n. 1

WONDER n.126

di Sousuke Toka

€ 6,90

LA SERIE CHE HA COMMOSSO I LETTORI GIAPPONESI! FRA GLI ANNUNCI PIÙ ATTESI E AMATI DI LUCCA COMICS & GAMES!

Il Ranking of Kings è una classifica che misura potere e prestigio di tutti i numerosi re del mondo mortale: a chi sarà giudicato vincitore è concesso un eccezionale premio dagli dei. Bojji è un principino sordo e ingenuo, ma con un grande sogno: diventare il migliore re del mondo! Nessuno lo ritiene all’altezza delle sue aspirazioni e Bojji non ha dei veri amici… almeno finché non incontra Kage, un essere d’ombra e ultimo superstite del suo clan di leggendari assassini! Alcuni terribili eventi portano Bojji a viaggiare per il mondo al fine di diventare il re che vorrebbe essere, ma il principe non sa che è in atto una cospirazione…

Arriva il primo volume di questo popolarissimo web manga, che racconta la forza e il coraggio di chi insegue i propri sogni senza lasciarsi scoraggiare dai limiti e dalle difficoltà!

SHAMAN KING FLOWERS n. 4

di Hiroyuki Takei

€ 6,50

Senza Amidamaru al proprio fianco, Hana si trova ad affrontare un certo Gakko Ibuki. Il nuovo arrivato, che sostiene di far parte del team Hao, attacca briga con il giovane Asakura nel cimitero, dando vita a un violento scontro in cui entrano in campo nientemeno che gli oni! Qual è l’identità dei misteriosi nemici, e in cosa consiste il Flower of Maize?!

SHAMAN KING FLOWERS n. 4

LIMITED EDITION CON UNA ILLUSTRATION CARD E UNO STICKER

SHAMAN KING FLOWERS LIMITED n.4

di Hiroyuki Takei

€ 7,90

Con una illustration card e uno sticker basati su due illustrazioni esclusive, omaggio all’italia del maestro Hiroyuki Takei!

SHAMAN KING STARTER PACK

di Hiroyuki Takei

€ 20,00

IL MODO MIGLIORE PER SCOPRIRE LA MAGICA OPERA DI HIROYUKI TAKEI

SHAMAN KING STARTER PACK contiene i primi 4 volumi di SHAMAN KING FINAL EDITION con doppia sovraccoperta imperdibile!

Sai cosa sono gli sciamani?! Sono persone dotate di bizzarri poteri che fanno da tramite fra questo mondo e l’altro, in grado di comunicare con divinità, spiriti della natura e anime dei morti… E Yoh Asakura, uno studente che si è appena trasferito nella mia classe, è uno di loro!

SWEET PAPRIKA: BLACK, WHITE & PINK

di Autori Vari , Katana Collins , Mirka Andolfo , Otto Schmidt , Retsu Tateo , Stjepan Sejic

€ 11,90

UN VOLUME SPECIALE CHE AMPLIA L’UNIVERSO DELLA SERIE CHE HA VINTO IL PRESTIGIOSO HARVEY AWARDS 2022!

La sexy CCO della Infernum Press, creata dalla superstar Mirka Andolfo, torna con alcune storie inedite per una speciale antologia! Una selezione di avventure divertenti e piccanti ambientate nell’universo di SWEET PAPRIKA, presentate da un’eccezionale serie di talenti dell’industria del fumetto, tra cui KATANA COLLINS (Batman: White Knight Presents: Harley Quinn, Soul Stripper), STJEPAN ŠEJIĆ (Harleen, Sunstone), RETSU TATEO (Full Metal Panic!), KIM KRIZAN (Before Sunrise), STEVE ORLANDO (Marauders, Scarlet Witch) e altri ancora!

SWEET PAPRIKA: BLACK, WHITE & PINK

VARIANT COVER EDITION

di Autori Vari , Katana Collins , Miki Yoshikawa , Mirka Andolfo , Otto Schmidt , Retsu Tateo , Stjepan Sejic

€ 13,90

La sensei Miki Yoshikawa firma questa bellissima Variant Cover con il suo stile sensuale e dinamico!

YURI IS MY JOB!

PACK CON I PRIMI 2 VOLUMI, 2 STAND-UP FIGURE E DIORAMA IN OMAGGIO

QUEER LIMITED n.58

di Miman

€ 13,00

LA SERIE GIRLS’ LOVE PIÙ ATTESA!

Per celebrare il lancio della serie, i primi due volumi saranno subito disponibili in uno speciale pack con, in aggiunta, un fantastico diorama di carta in omaggio!

Hime Shiraki è una studentessa del primo anno delle superiori che fa di tutto per essere ammirata. Un giorno ferisce accidentalmente Mai, una ragazza che gestisce un locale, e per farsi perdonare si offre come sua sostituta al “Café-Istituto Femminile Liebe”. Il locale di Mai ricalca infatti l’ambientazione di una scuola cattolica per ragazze, dove tutte le cameriere si comportano come studentesse che stringono tra loro legami romantici per soddisfare al meglio le fantasie dei clienti e servirli con grazia e bellezza. Al Café Liebe, Hime rimane affascinata da Mitsuki e sembra proprio che tra loro stia nascendo qualcosa… Arriva la serie Girls’ Love più attesa dell’anno, dove tra incomprensioni ed episodi esilaranti la protagonista riuscirà a far luce sui suoi veri sentimenti!