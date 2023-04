Mashle: la serie anime introduce la propria versione del Quidditch

Mashle: Magic And Muscles è uno dei nuovi adattamenti anime più attesi che ha debuttato il 7 aprile di quest’anno. Prodotta dallo studio di animazione A-1 Pictures, l’anime adatta le vicende del manga scritto e disegnato da Hajime Komoto. Il manga ha debuttato nel 2020 e si concentra sul protagonista principale, Mash Burnedead. Si tratta di un manga basato sulla magia ma il protagonista è completamente privo di potere magico.

Questa mancanza è però compensata da una forza talmente devastante da metterlo sullo stesso piano di Saitama di One-Punch Man. L’anime ha rilasciato i primi tre episodi della serie e per gli spettatori dell’anime è stato facile comprendere che quello di Mashle è un mondo non dissimile da quello di Harry Potter. Infatti con il presente articolo vogliamo riportare che l’ultimo episodio ha introdotto la propria versione del Quidditch che fa parte dell’Accademia Easton.

L’ultimo episodio dell’anime di Mashle si concentra principalmente sul tentativo di Mash di capire come cavalcare una scopa senza abilità magiche. Usando la forza fisica illimitata a sua disposizione, Mash scopre un modo ingegnoso per ingannare i suoi compagni di classe e l’insegnante, facendogli credere di poter cavalcare una scopa usando nient’altro che la magia. Lanciare la sua scopa in aria e saltarci sopra alla velocità della luce ha permesso a Mash di ingannare i suoi compagni dell’Accademia.

La versione del Quidditch di Mashle si chiama Duelo. E il protagonista, scelto come riserva, deve capire come giocare senza volare su una scopa. L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider kayroz7. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Mashle ep 3. In the beginning, I was saying it more as a joke, but with this ep I think it's clear enough: This is Harry Potter with Saitama as the protagonist. Mash even has "Dumbledore" as his ally and has to play "Quidditch" LMAO. I'm starting to like this more and more now. pic.twitter.com/GZcSdgC0Ca

— Kayroz 🌿🥐👾👯‍♀️🏴‍☠️🧤🐉 (@kayroz7) April 22, 2023