Pokémon: ecco le prime art di Ken Sugimori come non le avete mai viste

Pokémon è un brand diffuso ufficialmente negli anni novanta, quindi non serve dire il come la serie si sia evoluta da allora lasciando il pubblico sempre più soddisfatto, spesso molto perplesso.

Detto questo non siamo qui per giudicare i vari cambi di stile del brand, ma per rammentarvi il come inizialmente il tutto fosse diverso da quello mostrato successivamente al pubblico, viste le bozze originali recentemente diffuse di Ken Sugimori.

Così come leggiamo su Kotaku L’archivista e YouTuber Lewtwo ha pubblicato su Twitter un thread sulle scansioni, fornite dallo sviluppatore di software Christopher “ExcaliburZero” Wells, dove il pubblico può notare le grandi e piccole differenze delle prime bozze dei Pokémon, grazie a delle scansioni di qualità.

Le rare immagini provengono dalla guida strategica Pokémon Oro e Argento, disponibile solo in Giappone, mentre quelli che sono circolati online provengono dalle guide ufficiali di Pokémon Rosso e Blu e Oro e Argento vendute in occidente alla fine degli anni ’90.

In calce potete vedere tutte le nuove scansioni condivise da Lewtow, paragonando queste ultime a quelle antecedenti a questo articolo, dove si notava una certa conclusione all’interno dell’art. Ora il tutto ci è più chiaro anche a livello visivo:

“In queste nuove scansioni è possibile vedere tutte le imperfezioni all’interno delle prime bozze di Sugimori. Addirittura riusciamo anche a vedere tutte le varie sbavature dovute alla colorazione, quindi anche per questo siamo convinti che il nostro lavoro abbia raggiunto un ottimo punto per quanto riguarda questo aspetto.

Tutte le scansioni che abbiamo trovato in giro erano sempre di pessima qualità, e come se non bastasse si notavano spesso delle deformità e delle sproporzioni non naturali, quindi anche per questo la missione è stata sempre più complessa da portare al termine.”

Lewtwo ha confermato di aver acquistato su Ebay la guida originale giapponese, e al momento sta cercando di scannerizzare a dovere tutte le art dei 251 Pokémon presenti sulla guida, caricando le foto sul suo Asset Archive, oltre a collaborare con siti come Pokémon wiki Bulbapedia per ripristinare i pezzi originali.

For over 20 years, the Red, Blue, Gold & Silver artwork of each Pokemon across the internet had inaccurate colors, were often misshapen, and generally VERY low quality.

Thanks to scans provided by @ExcaliburZero_Z, we're finally able to see how they were always meant to look. pic.twitter.com/aCTYVzC0DZ

— Lewtwo (@Lewchube) April 17, 2023