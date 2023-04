Non poteva aspettarci diversamente: DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA n. 23 edito da Star Comics ha dominato le classifiche di vendita, affermandosi come il “libro” più venduto in Italia. La fonte è la pagina Facebook della stessa casa editrice, che felicissima condivide al suo pubblico questi splenditi dati.

In un periodo complesso e difficile come quello post-COVID-19 è bello vedere le classifiche predominate dall’industria del manga, specie se andiamo a considerare la crisi della carta insieme a tutte le problematiche annesse.

Tra i vari ostacoli per la produzione troviamo sicuramente i rinvii e i vari ritardi dei volumi di prossima uscita, spesso rimandati per via del reperimento delle materie prime, che al momento scarseggiano enormemente.

Quindi leggere questo è sempre un sollievo, specie se andiamo a considerare il futuro dell’economia italiana riguardante il medium fumettistico, comprensivo non solo di quello nipponico ma anche quello nostrano, come ad esempio Bonelli, anch’essa alle prese con questo arduo periodo.

Per sopravvivere queste case editrici hanno bisogno del supporto degli appassionati ora più che mai, così da far riaffiorare un’industria come quelle del fumetto, che ha sempre avuto difficoltà in Italia.

Demon Slayer n. 23 domina le classifiche italiane: è il “libro” più venduto

Tornando a uno dei manga più venduti di sempre al mondo, la Star Comics ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale il risultato dell’ultima settimana di vendita appena trascorsa per quanto riguarda la classifica “libri” in Italia, confermando che entrambe le versioni di Demon Slayer pubblicate sono nella top 3.

Da come potete notare dal post in alto, Star Comics con il suo manga ha dominato le classifiche italiane, con al primo posto l’edizione variant di Demon Slayer al fronte dell’edizione regular piazzatasi al terzo posto.

Ricordandovi che questo è l’ultimo numero, confermiamo l’addio nostrano davvero commemorativo, visti gli incredibili numeri destinati solamente a crescere. Voi avete già acquistato la vostra copia in variant?

Fonte Star Comics Facebook