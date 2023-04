One Piece: Oda introduce nuovi dettagli sul pirata dalla cicatrice da ustione

I misteri hanno sempre caratterizzato il mondo di One Piece creato da Eiichiro Oda. Nel corso degli anni molti sono stati svelati ma ce ne sono altrettanti ancora avvolti nell’ombra. Al momento il manga si trova nel suo arco finale che è ufficialmente iniziato dopo gli eventi di Wano e con l’arrivo di Rufy e del resto della ciurma sull’isola di Egg Head.

L’obiettivo di Rufy, come anche di altri pirati, è quello di trovare il famoso e ambito tesoro e diventare il Re dei Pirati. Ma per arrivare fino a quel punto c’è ancora un po’ di strada da fare. Infatti per arrivare al One Piece bisogna raccogliere quattro road poneglyph che si distiguono dagli altri perché sono rossi. Una volta fatto, questi condurranno sull’isola di Raftel, nota anche come Laugh Tale.

Il capitolo 1081 ha rivelato nuove informazioni sul personaggio che dovrebbe essere in possesso di uno degli ultimi due road poneglyph.

Chiaramente prima di proseguire ci teniamo precisare che il presente articolo contiene delle anticipazioni. Quindi consigliamo a coloro non interessati a scoprire anzitempo gli sviluppi del manga a non proseguire ulteriormente.

One Piece è tornato questa settimana con il capitolo 1081 che riprende da dove si è concluso quello precedente. Tuttavia Oda si concentra su un flashback molto importante che ha visto l’incontro tra Barbanera e Aokiji su un’isola del Nuovo Mondo. Mentre Kuzan raccontava dello scontro tra lui e Akainu per diventare il prossimo grand ammiraglio, il discorso va a finire sul misterioso pirata dalla cicatrice da ustione.

Ci sono solo quattro road poneglyph rossi e due di questi erano posseduti in passato da Kaido e Big Mom prima della loro sconfitta a Wano. Riguardo gli ultimi due, però, non si sa ancora dove siano. Barbanera allora dice che uno di questi ultimi due sia in possesso di un uomo con una cicatrice da ustione.

Scopriamo che questo pirata navighi a bordo di una nave completamente nera e che tutti coloro che si avvicinano finiscono per essere inghiottiti da numerosi mulinelli. Quindi si potrebbe trattare anche di un potere del Frutto del Diavolo. Secondo Shiryu, potrebbe lavorare per il Governo e se così fosse sarebbe ancora più difficile arrivare al tesoro.

Barbanera sperava di ricavare più informazioni da Kuzan, ma tutto quello che ricorda sui Poneglyph sono un suo amico ribellatosi al Governo e Nico Robin.