Chainsaw Man è stato uno degli anime più apprezzati e amati del 2022, quindi non siamo sorpresi di questo genere di notizia, che porta il manga di Fujimoto anche nel mondo a “luci rosse”. D’altronde la componente erotica dell’opera dell’artista nipponica è ben nota, quindi in sostanza la notizia non è davvero una sorpresa.

Così come leggiamo su Comic Book e Twitter, il Giappone ha tirato fuori questa novità portando all’attenzione del pubblico queste battaglie sensuali rivisitanti la natura dell’opera in questione, che senza manco a dirlo prendere il nome di D***oman”.

Le vicende di questo lungometraggio seguono Chinji, un uomo che vive in un’estrema povertà. In una delle sue torbide giornate quest’ultimo si ritrova a essere ingannato dal D***o Devil, svolgendo una missione in cui successivamente viene ucciso. Da lì Chinji rinasce, proprio come Denji.

Al post di diventare un “Chainsaw Man” penso sia abbastanza a cosa va incontro il protagonista di questa parodia, al momento presente solamente in territorio nipponico. A far da braccio a Chinji ci saranno anche delle figure abbastanza note agli appassionati.

Da come potete visionare dal post in calce nella parodia compaiono anche Makima, Power e persino Reze, quest’ultima solamente accennata nella prima stagione anime. L’immagine presente in basso non lascia spazio all’interpretazione e va subito al punto:

they made a Chainsaw Man JAV 😭 pic.twitter.com/Kj6nNTWLcB — ۟ (@CSPerfectShot) April 20, 2023

Chainsaw Man: arriva la parodia per “Adulti”

Insomma dalla locandina il tutto è abbastanza intuibile e come accennato la produzione era sicuramente nell’aria, specie considerando il successo della serie in questione targata Fujimoto e Studio MAPPA. Un promo JAV dall’aria parodistica molto interessante che enfatizza una forte componente presente nell’opera originale.

Il delirio è davvero assicurato in questa parodia, così come possiamo vedere anche dal trailer visionabile qui. D’altronde una storia fuori di testa come Chainsaw Man, non poteva non avere una parodia altrettanto fuori di testa. Cosa ne pensate?

Fonte Twitter – Comic Book