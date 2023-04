Anime: Il pubblico ha deciso i combattimenti meglio animati di sempre

Gli anime sono un prodotto molto in voga durante questi ultimi tempi, complice anche le numerose piattaforme in streaming come Netflix, Crunchyroll e via discorrendo che hanno donato più spazio a questo medium nipponico, destinato a crescere esponenzialmente durante i prossimi anni.

Naruto, Bleach, Dragon Ball, Hunter x Hunter e tanti altri hanno posto delle basi interessanti all’interno di questo prodotto d’intrattenimento, e proprio per questo il pubblico ha sempre voglia di discutere e mettersi in gioco a proposito delle loro preferenze in questo ambito.

Così come leggiamo su Comic Book gli appassionati si sono esposti su Twitter per quanto riguarda la questione, mettendo al centro i loro scontri preferiti appartenenti al medium anime, esaltando quanto fatta dalla produzione per quanto riguarda le animazioni, fulcro centrale di questo genere di prodotti ovviamente.

Da come potete vedere in basso, un post su Twitter ha lanciato questo trend sul noto social media, e proprio in questo contesto è stato chiesto al pubblico di parlare dei loro combattimenti anime preferiti, dando spazio anche al livello di animazione con cui questo scontro è stato mostrato.

Bleach, Mob Psycho 100, Yu Yu Hakusho e tanti altri si sono difesi bene all’interno di questo mondo competitivo, come accennato sempre in crescita e in evoluzione. Ovviamente non poteva di certo mancare Demon Slayer, al momento uno degli anime battle shonen commerciali meglio animate degli ultimi anni.

Il pubblico ha deciso i combattimenti meglio animati di sempre

Tra i primi post in voga troviamo Bleach: Yamamoto vs Yhwach.

Bleach – Thousand Year Blood War

Yamamoto vs Yhwach pic.twitter.com/BambkUwSez — Simone Zanasi (@Zana1414) March 31, 2023

Saber vs Medusa in heavens feel😩🔥 pic.twitter.com/ekH2KoIsYD — Bobby⭐️ (@OSIBobby) March 29, 2023

Di certo in questa lista non poteva non mancare l’iconico scontro tra Naruto e Sasuke, ancora oggi uno dei combattimenti più amati è meglio animati di sempre:

first naruto vs sasuke fight, it was way too smooth they literally did not miss a single frame pic.twitter.com/02CZMtufXE — Kygo | cw: GTO (@sagesofsixpaths) March 29, 2023

Poi passiamo anche a Gintama, un altro prodotto cult per i veri appassionati. Rammentiamo la sua presenza in Italia su Prime Video:

Underrated as shit but still up there pic.twitter.com/ofw2hf7ACM — Salty as fuck (@kazdashian) March 31, 2023

Come accennato troviamo anche un combattimento di Demon Slayer, animato alla perfezione dallo Studio Ufotable:

Voi invece? Quale scontro preferite anche a livello qualitativo delle animazioni?

