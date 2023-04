Demon Slayer è una delle serie più apprezzate del momento e spesso e volentieri si discute sullo spadaccino più forte della serie, oltre che al demone più potente e pericoloso del franchise.

Questa volta, così come leggiamo su Sportskeeda, su Reddit si è discussa di una singolare classifica, volto a sancire gli Hashira più potenti secondo l’IA ChatGPT. HankuChaPan ha condiviso questa lista visionabile in calce, che ovviamente ha scombussolato il putiferio tra gli appassionato:

Giyu Tomioka, Pilastro dell’acqua;

Sanemi Shinazugawa, Pilastro del vento;

Tengen Uzui, Pilastro del suono;

Gyomei Himejima, Pilastro della roccia;

Muichiro Tokito, Pilastro della nebbia;

Obanai Iguro, Pilastro del serpente;

Mitsuri Kanroji, Pilastro dell’amore;

Rengoku Kyojuro, Pilastro della Fiamma;

Shinobu Kocho, Pilastro dell’insetto.

La prima posizione occupata da Giyu, Pilastro dell’acqua, ha di certo creato scompiglio tra il pubblico, che non hanno potuto fare a meno di commentare tale scelta. Alcuni hanno detto che l’IA se ne intende di anime, mentre altri hanno marcato la poca capacità di comprensione di quest’ultima, vista la classifica in questione.

Demon Slayer: quali sono gli Hashira più forti secondo ChatGPT?

Come vediamo uno degli Hashira più amati del franchise, ovvero Rengoku Kyojuro Pilastro della Fiamma lo troviamo quasi alla fine, al nono posto prima di Shinobu. Questo ha successivamente creato anche una discussione anche per quanto riguarda le classifiche personali, ovviamente tutte diverse da quelle dell’intelligenza artificiale.

Sostanzialmente questo genere di discussioni sono molto soggettive, e dato che parliamo di milioni di appassionati, non è mai facile accontentare tutti data l’enormità dei fattori scatenanti per quanto riguarda preferenze soggettive e via discorrendo. Alcuni si basano anche sui propri gusti estetici, rendendo missioni del genere ancora più complesse.

Detto questo, è sempre divertente leggere questo genere di cose, specie se ricordiamo la presenza di un’IA dietro tutto questo. Ovviamente il tutto è stato creato fuori dall’Italia, visto che ormai non si può usare più in territorio nostrano.

Fonte Sportskeeda