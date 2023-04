One Piece anticipa il ritorno di un ex membro della Flotta dei Sette?

One Piece, dopo le vicende di Wano che hanno coinvolto Rufy e la sua ciurma, si trova nel suo arco narrativo finale. Ora lo scenario principale del manga di Eiichiro Oda è stata l’isola di Egg Head per diversi capitoli. Qui Rufy e tutti gli altri componenti della ciurma sono hanno incontrato per la prima volta lo scienziato più geniale del mondo, Vegapunk e prima di lui i sei satelliti. Lo scienziato si trovava in pericolo perché il Governo Mondiale era sulle sue tracce per via di alcune indagini che stava conducendo in segreto. Queste erano legate al suo obiettivo finale, ossia recuperare l’energia che aveva il Regno Antico, andato completamente distrutto e cancellato durante il Secolo del Grande Vuoto.

Il Governo Mondiale ha sempre voluto affossare la verità dietro questo evento catastrofico, che ha coinvolto anche Ohara, l’isola natale di Robin. Dietro la caccia a Vegapunk c’è lo zampino di York, uno dei sei satelliti, che ha tradito il suo creatore per poter diventare u Drago Celeste e l’unico Vegapunk esistente.

Successivamente lo scenario si è spostato su Shanks, che insieme a tutto il suo equipaggio si trovava sull’isola di Elbaf. Qui lo raggiunge Eustass Kidd con l’intenzione di affrontarlo. Ma l’Imperatore del Mare lo sconfigge senza difficoltà con un solo colpo. Dopo questa parentesi memorabile di One Piece, il capitolo 1080 ha introdotto aggiornamenti molto importanti.

Riguardano maggiormente Kobi, che si trova in fuga dall’isola dei pirati, dopo che Barbanera l’aveva rapito. Si scopre la prima taglia di un marine e anche il significato della squadra speciale del quartier generale della marina, SWORD. Attraverso un breve flashback, si scopre anche un dettaglio molto interessante legato alla fuga di Kobi, che vogliamo evidenziare con il presente articolo.

Prima della sua fuga quasi disperata, Kobi riceve la visita di Perona, un membro dei Pirati di Thriller Bark. Poiché impugnava le chiavi delle celle, si capisce che Perona ha liberato il capitano di vascello della Marina a una condizione: Liberare Gekko Moria, un ex membro della Flotta dei Sette. Subito dopo questo falshback, Kobi dice di aver dovuto aiutare un pirata solo perché non aveva scelta. Quindi questo significa che ora Moria è effettivamente in libertà e potrebbe comparire nei successivi capitoli. Sarà soprattutto interessante scoprire quale sarà il suo scopo.