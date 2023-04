Pokémon Horizons: il primo episodio dell’anime presenta un nuovo Pokémon

La serie Pokémon ha da poco dato il via alla nuovissima generazione di allenatori, che vede, per la prima volta dopo 25 anni, l’assenza di Ash Ketchum e il suo Pikachu. Intitolato Pokémon Horizons, il nuovo anime della serie ha fatto il suo debutto il 14 aprile.

Il primo episodio ha già rivelato alcune novità interessanti. Infatti con il presente articolo riportiamo che nel primo episodio della nuovissima serie anime, la protagonista principale Liko ha incontrato un Pokémon mai visto prima. Questa creatura ha un design simile a quello di una tartaruga e infatti sembra una forma pre-evoluta di Terapagos. Si tratta del Pokémon leggendario che sarà presentato nel prossimo DLC di Pokémon Scarlatto e violetto – “The Indigo Disk“.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli su questa nuova creatura, quindi non possiamo confermare né smentire che sia davvero una versione pre-evoluta di Terapagos o semplicemente Terapagos, ma in una sorta di forma minore.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale anipoke_PR. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Nel primo episodio della nuova serie anime dei Pokémon, Liko incontra una nuova creatura. Questo incontro ricorda in qualche modo quello di Ash con Ho-Oh, una creatura immaginaria leggendaria di tipo Fuoco/Volante.

Ash incontra Ho-Oh molto prima che fosse “ufficialmente” confermato in Pokémon Oro e Argento, contribuendo a stabilire l’idea che i nuovi Pokémon andassero sempre scoperti. Tuttavia, la scoperta di Liko potrebbe essere più strettamente legata al misterioso cristallo che custodisce. Infatti poiché questa presenta diverse somiglianze con il nuovissimo Pokémon, che è appunto apparso solo grazie al cristallo che si è in qualche modo attivato durante il primo episodio.

Pokémon Horizons è la nuovissima serie anime e soprattutto la prima che non presenta Ash e il suo fedele partner Pikachu. Dopo aver coronato il suo sogno ed essere quindi diventato campione del mondo, l’allenatore più amato di sempre ha ricevuto un caloroso addio grazie alla serie speciale Aim to be a Pokémon Master.

Ora però è tempo di lasciare spazio alla nuova generazione che sarà rappresentata da Liko e Roy. Inoltre abbiamo riportato i nomi e i design dei nuovi personaggi della serie. Tra questi ricordiamo il nuovo Pikachu, chiamato Capitan Pikachu, e i nuovi villain che sostituiranno il Team Rocket. Ambientato esclusivamente nella regione di Paldea, al momento non ci sono novità sulla data di uscita internazionale di Horizons.

Fonte – Comicbook