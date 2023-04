Chainsaw Man è stato uno dei manga più letti del 2022, nonché uno degli anime più visti sempre durante lo scorso anno, nonostante le critiche rivolte a MAPPA.

Il pubblico ha “condannato” lo studio per via dell’atmosfera distante dal manga creata nella controparte animata, che dal piano dell’inquietudine ha perso molto, lasciando spazio all’ilarità e all’ironia.

Come ben sapete la prima parte di Chainsaw Man è stata conclusa qualche tempo fa, e solamente da pochi mesi Fujimoto ha iniziato a lavorare sulla seconda parte della storia, che ha introdotto Asa Mitaka, un singolare personaggio molto amato dal pubblico per vari motivi che non andremo a rivelarvi.

Le ultime vicende mostrate all’interno della controparte cartacea sono davvero esplosive, e proprio per questo l’artista NinjaristicNinja ha messo insieme un nuovo video che incorpora in modo sorprendente le scene più belle di Chainsaw Man Part 2, così come leggiamo su Comic Book.

Da come potete vedere dal video in calce, lo YouTuber prende in prestito le tavole del manga di Fujimoto per animarle in maniera dinamica e inquietante, scuotendo il tutto al ritmo di una canzone di sottofondo abbastanza “hardcore” e in linea con la serie animata di MAPPA. Non occorre dire che sono presenti spoiler nella clip.

Chainsaw Man: la parte 2 animata in questo video fan made

Nonostante sia un video fan made, l’artista riesce comunque a catturare tutta l’aria macabra della storia di Fujimoto, mettendo al centro la storia di Asa Mitaka nello specifico, che prende il via con il capitolo 98 del manga.

Al momento se volete recuperarlo o mettervi in pari, potete leggerlo sull’app gratuita e legale MangaPlus, il servizio ufficiale di Shueisha al momento non avente la lingua italiana, ma solamente inglese per quanto riguarda l’idioma globale.

Se volete recuperare la prima stagione anime, vi rammentiamo la sua presenza sulla piattaforma streaming Crunchyroll. La prima stagione è prodotta da Studio MAPPA, il team dietro Attack on Titan. Cosa ne pensate di questo video? Diteci la vostra, in attesa di nuovi capitoli e della seconda stagione.

Fonte Comic Book