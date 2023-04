Berserk: il volume 42 del manga debutterà con una figure di Guts

Berserk è considerato da molti come uno dei migliori manga seinen di sempre, che riesce ad esplorare gli anfratti più profondi della natura umana. E dopo la tragica scomparsa di Kentaro Miura, il manga ha ripreso con la pubblicazioni di nuovi capitoli. Infatti le vicende i Guts continuano sotto la supervisione del mangaka Kōji Mori, amico di Miura e sono disegnate dallo Studio Gaga, un collettivo formato dagli aiutanti di Miura.

Quindi il manga ha ripreso da dove si era interrotto, con Guts e i suoi alleati che combattono contro Griffith e la sua contorta Armata dei Falchi. Di recente abbiamo riportato che il manga tornerà proprio in questo mese primaverile. Con il presente articolo, però, riportiamo che il prossimo volume del manga, in arrivo entro la fine dell’anno, debutterà sugli scaffali insieme a una figure gratuita dello Spadaccino Nero.

Il 42° volume di Berserk uscirà in Giappone a settembre di quest’anno. La storia del manga raccolta in questo volume sarà accompagnata da una statua di Guts nell’armatura Berserker mentre brandisce il devastante Dragon Slayer. Quest’armatura ha permesso a Guts di affrontare nemici che altrimenti lo avrebbero sconfitto in rapidamente. Quanto riportato si può approfondire guardando il video che abbiamo condiviso in cima al presente articolo.

Il prossimo capitolo del manga di Berserk uscirà il 28 aprile di questo mese. Guts e i suoi compagni fanno i conti con quello che è successo quando Griffith li ha visitati a Elfhelm. Ora che lo Spadaccino Nero ha perso la fiducia in se stesso e nella sua abilità con la spada, dovrà risollevarsi abbastanza rapidamente, dato che Griffith ha Casca nelle sue grinfie. Mentre Mouri e Gaga non hanno dichiarato quanti altri capitoli separano Berserk dalla fine, è chiaro che l’atto finale è iniziato.

Per un po’ di tempo, si credeva che Berserk si sarebbe concluso con la morte di Kentaro Miura. Ma, con forte stupore dei fan, l’amicizia tra il mangaka Mori e Miura ha permesso la ripresa del manga. Infatti quest’ultimo aveva aveva rivelato a grandi linee lo svolgimento e la conclusione della storia che aveva in mente. Dunque mentre il manga è destinato a continuare, il futuro dell’anime è ancora un grande punto interrogativo poiché non ci sono conferme su nuovi progetti.

Fonte – Comicbook