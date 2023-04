Naruto, il pubblico ha scelto lo scontro migliore della serie

Da come avevamo già scritto Il sito ufficiale del franchise di Naruto, “Narutop99” ha lanciato un sondaggio volto a decretare il miglior combattimento della serie, dove il pubblico ovviamente doveva dire la sua a tal proposito. I risultati sono stati condivisi dall’account YouTube di Studio Pierrot, con il titolo “Narutop99 Best Bout Top 10”.

Con questo video non solo vi potete godere i vincitori del sondaggio, ma potete anche rispolverare dei momenti iconici di una delle serie più importanti degli ultimi anni. Così come leggete dal titolo il risultato è davvero inaspettato, visto che al primo posto non compare Naruto, Sasuke, Rock Lee o altri, ma bensì Sakura.

Sakura e Chiyo contro Sasori ha vinto il primo premio, mentre Naruto contro Sasuke si è accaparrato il secondo posto. Sempre sul podio invece, troviamo l’iconico scontro tra Rock Lee e Gaara, avvenuto durante gli esami Chunin: questo di certo non poteva mancare in una classifica del genere.

Lo scontro appena citato di Sakura è molto spettacolare, ma da come ben sapete segna anche un importante traguardo per il ninja. Infatti lo scontro in questione è il primo di Sakura senza l’aiuto di Naruto, Sasuke o i membri della Squadra 7. Così come leggiamo su Anime Senpai.

Il combattimento ha luogo durante l’arco della Missione di Salvataggio del Kazekage. Sakura e Chiyo si sono unite per affrontare Sasori, un pericoloso burattinaio dell’Akatsuki. Oltre che spettacolare è anche importante, quindi probabilmente il pubblico lo ha votato anche per questo.

Per comodità vi lasciamo in calce la lista dei 10 vincitori:

Sakura e Chiyo contro Sasori Naruto Uzumaki contro Sasuke Uchiha Rock Lee contro Gaara Kakashi Hatake contro Obito Uchiha Naruto Uzumaki contro il dolore Sasuke Uchiha contro Itachi Uchiha Potrebbe Guy contro Madara Uchiha Minato Namikaze contro L’uomo mascherato Neji Hyuga contro Kidomaru Sasuke Uchiha contro Deidara

Fonte Anime Senpai