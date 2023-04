One Piece: svelati i design inediti di Shanks e Ace realizzati da Oda per un film

One Piece è uno dei manga più amati di sempre che gode di un successo straordinario. Stiamo parlando del manga che ha venduto di più al mondo e che ha ricevuto un adattamento anime, prodotto da Toei Animation e trasmesso 1999. Oltre all’anime, che ha fatto il suo debutto in Italia nel 2001, lo stesso studio di animazione ha prodotto 13 special televisivi e 15 film anime. L’ultimo lungometraggio si intitola One Piece Film: Red, uscito in Giappone il 6 agosto e in Italia il 1° dicembre dell’anno scorso.

Il numero di film è molto alto e con il presente articolo vogliamo riportare alcuni design inediti realizzati da Oda in persona di Shanks e Ace, presumibilmente per il film del 2009, “One Piece – Avventura sulle isole volanti“. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Here are Oda's sketches of Shanks and Ace in Strong World outfits. I wonder if this means Oda planned to include them in the film. If so, what would the story be like…?🤔 Oda says in this sketch, "The current hair-style of Shanks is totally different from 10 years ago." pic.twitter.com/Fdby2yR5zP

— sandman (@sandman_AP) April 6, 2023