One Piece: Eiichiro Oda spiega il processo creativo di un protagonista

Eiichiro Oda ha disegnato tantissimi personaggi nel corso della sua carriera e durante la serializzazione di One Piece. È soprattutto in quest’ultimo che il mangaka ha avuto modo di introdurre una serie di personaggi, importanti per lo sviluppo della trama.

Ma come nasce un protagonista? Nel 2012 Eiichiro Oda spiegava quello che per lui è il processo creativo di un protagonista. Questa sua spiegazione aveva l’obiettivo di rispondere alla domanda secondo la quale tutti i personaggi di One Piece hanno una propria volontà. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda (2012): When creating a protagonist, it is important not to make him too strong. For example, Akainu is so strong that he can put an end to One Piece within a year. Akainu (Bunta Sugawara) is the most handsome guy in the world. I'll take good care of him.🥰 pic.twitter.com/JKPI0RkgX8 — sandman (@sandman_AP) April 6, 2023

Come si può vedere dal questa fonte, Eiichiro Oda spiegava che quando si crea un protagonista è molto importante non renderlo troppo forte. Per chiarire questa dichiarazione prende come esempio Akainu. L’attuale grand’ammiraglio della Marina è talmente forte, che permetterebbe a Oda di concludere One Piece in un anno. Probabilmente con questa affermazione il mangaka vuole fare capire che se fosse lui il protagonista, non ci sarebbe spazio per sviluppare il personaggio e non ci sarebbe molto altro da fare.

Ricordiamo che Oda si è ispirato all’attore giapponese Bunta Sugawara, così come ha fatto per Aokiji e Kizaru. Il mangaka aggiungeva anche che Akainu è il personaggio più affasciante del mondo e che si sarebbe preso cura di lui. Infatti quando questo personaggio fece il suo debutto nel manga era un ammiraglio e dopo le vicende di Marineford, è diventato il grand’ammiraglio, prendendo il posto di Sengoku. Oda ha quindi mantenuto la parola.

Al momento One Piece si trova nell’arco di Egg Head e gli eventi si stanno evolvendo molto velocemente. Infatti una volta arrivati sull’isola dove si trova il laboratorio di Vegapunk, Rufy e la sua ciurma ha potuto incontrare lo scienziato. Quest’ultimo però è l’obiettivo del Governo Mondiale per aver condotto indagini di nascosto sul Secolo del Grande Vuoto. Così il suo obiettivo è salvarsi e abbandonare l’isola e per farlo avrà proprio bisogno di Cappello di Paglia.

Il manga tornerà questa settimana con un nuovo capitolo, riprendendo da uno dei momenti di maggiore spessore del manga, ossia lo scontro tra il devastante Shanks contro Kidd.