One Piece: svelate le prime anticipazioni del capitolo 1080

Il capitolo 1079 di One Piece sarà ricordato a lungo come uno dei più incredibili di sempre. Non a caso molti fan lo definisco e considerando uno dei migliori di sempre per via della presenza di Shanks. Infatti l’Imperatore del mare si è reso protagonista di un scontro contro Eustass Kidd, il quale ne è uscito malamente sconfitto senza poter nemmeno provare a reagire o contrattaccare.

E ora cosa accadrà? Dopo un capitolo di uno spessore del genere gli appassionati sono curiosi di scoprire cosa il capitolo 1080 avrà da offrire. E con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare le prima anticipazioni del capitolo 1080.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE1080 CONFIRMED SPOILERS OF ONE PIECE CHAPTER 1080 pic.twitter.com/exzSR8ZFw1 — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) April 3, 2023

Il capitolo 1080 di One Piece si intitolerà “L’eroe leggendario” e come si può immaginare, il riferimento va tutto al vice-ammiraglio Garp. Il capitolo sarà ambientato tutto su Hachinosu, anche nota come isola dei pirati. Questo si apre con i primi scontri tra i pirati di Barbanera e dalla SWORD, la forza speciale segreta del quartier generale dei marine apparentemente guidata da X Drake.

Come alcuni fan avrebbero sospettato, non sarà presente Barbanera, bensì Shiryu, Vasco Shot, Pizarro e San Juan Wolf. Questi sono tutti utilizzatori dei poteri del Frutto del Diavolo. Si vedranno in particolare quelli di Avalo Pizarro, il capitano della 4ª nave dei Pirati di Barbanera, provenienti dal Frutto Isola Isola che gli permettono di controllare l’isola.

Il capitolo successivo lascerà spazio quindi ai componenti della SWORD, tra cui Hibari, Price Gross e Kujaku. Su quest’isola si rivedrà anche Perona, con l’obiettivo di salvare Moria.

Nel frattempo la ricompensa per Coby è di circa 500.000.000 di berry per via della sua fama. Per quanto riguarda quest’ultimo, ci sarà un flashback attraverso il quale si rivedrà Barbanera. Si scoprirà che aveva rapito Coby per negoziare con il Governo Mondiale affinché l’isola dei pirati diventasse un paese ufficiale sotto il controllo del Governo. Ma il Grand Ammiraglio Kuzan spiega che il Governo non negozia per qualcuno della SWORD.

La grande sorpresa di questo capitolo è il ritorno di Garp, il quale raggiunge il resto dei suoi compagni e distrugge diverse parti dell’isola con il suo Haki e il suo pugno.