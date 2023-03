Tra le uscite manga Star Comics del 15 marzo 2023 si segnala il terzo Quiz Book di One Piece, oltre che i nuovi numeri di Four Knights of the Apocalypse (anche in edizione con mini shikishi in omaggio), Record of Ragnarok e Welcome to the Ballroom.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 15 marzo 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi anche l’imminente uscita dell’ultimo numero di Demon Slayer, probabilmente il titolo di punta Star Comics in questo momento.

Le uscite manga Star Comics del 15 marzo 2023

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD n. 13

GREATEST n.269

di Clamp

€ 5,20

IL RITORNO DELL’AMATA EROINA!

A ogni sogno le Clear Card si moltiplicano e, di pari passo coi poteri magici in crescita di Sakura, anche i misteri che avvolgono lei e Akiho si fanno più profondi e intricati. Mentre viene svelato qualcosa sul passato di Kaito e della madre di Akiho, si alza finalmente il sipario sulla recita fatale che metterà in scena una storia “allestita” in un lontano passato…

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 33

di Gosho Aoyama

€ 6,50

È San Valentino, la festa tanto attesa dagli innamorati e ancor più dalle ragazze giapponesi, che si adoperano per confezionare cioccolatini e dolci per i loro fidanzati. Ma anche un giorno così speciale viene insanguinato da un omicidio in mezzo a una tormenta di neve…

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 11

di Akira Toriyama

€ 15,00

Infuria la battaglia tra Goku e il terribile Gran Demone Piccolo! La Mafuba dell’Eremita della Tartaruga non ha funzionato… Per far fronte a un nemico tanto potente, Goku torna dal maestro Karin e risveglia la propria forza latente bevendo l’acqua divina. Sarà sufficiente a contrastare il potere demoniaco del suo avversario?

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 7

STARDUST n.114

di Nakaba Suzuki

€ 5,20

Chi sarà mai il giovane che ha sconfitto senza fatica i Talismani dell’Oscurità quando Percival e i suoi amici erano sull’orlo della disfatta? Su invito del misterioso individuo che li ha accompagnati fin dall’inizio, il gruppo arriva finalmente a calpestare il suolo di Liones e si appresta a essere ricevuto dal suo leggendario sovrano…

LULLABY OF THE DAWN n. 2

QUEER n.54

di Ichika Yuno

€ 6,50

A GRANDE RICHIESTA, ARRIVA IN ITALIA L’OPERA DI DEBUTTO DI ICHIKA YUNO

Alto è caduto in mare e la corrente l’ha trascinato là dove vive il sacerdote dell’ovest, che lo assiste e lo cura. Elva, pur tormentato dall’inquietudine, non può allontanarsi dal mare del sud, e aspetta dunque la notte di luna nuova, l’unica in cui i mostri non compaiono, per correre a cercarlo… I due riusciranno in qualche modo a ritrovarsi?

ONE PIECE QUIZ BOOK n. 3

di Eiichiro Oda

€ 6,50

Arriva finalmente in Italia il terzo, approfonditissimo quiz book dedicato all’ormai colossale serie del maestro Eiichiro Oda. Da Dressrosa al Paese di Wa, passando per il Reverie, Zo e Whole Cake Island: le più recenti e fantasmagoriche saghe dell’universo di One Piece ci portano sempre più lontano. E come Rufy e la sua ciurma si confrontano ormai con mondi e avversari ai limiti dell’immaginabile, anche le domande sulla serie raggiungono livelli di inusitata profondità. Per uscirne, serve spirito d’osservazione e intelligenza, oltre che una smodata passione per le avventure di Cappello di Paglia & Company. Con One Piece Quiz Book 3 potrete testare le vostre conoscenze sul fantasmagorico universo creato da Eiichiro Oda grazie a una serie di domande di varia difficoltà, complete di risposta e rubrica di approfondimento. Mettete alla prova la vostra abilità o sfidate gli amici in una battaglia all’ultimo quiz! E per concludere in bellezza, una selezione di domande prese direttamente dallo One Piece Knowledge King, competizione svoltasi in Giappone per decretare il “re della conoscenza” di One Piece!

RECORD OF RAGNAROK n. 14

ACTION n.346

di Azychika , Shinya Umemura , Takumi Fukui

€ 6,50

UOMINI CONTRO DEI: LA SFIDA MORTALE PER LA SALVEZZA DEL MONDO!

Il sesto round è stato uno scontro senza precedenti tra due divinità! Mentre la concitazione sugli spalti non sembra diminuire, è già tempo di intraprendere il settimo combattimento. A rappresentare l’umanità sarà Qin Shi Huang, il “sovrano dell’inizio”, mentre la fazione degli dei vedrà la partecipazione straordinaria di Ade, il re degli inferi! Comincia l’incontro per stabilire chi tra loro sia il sovrano più forte!

SANCTUARY n. 5

MUST n.136

di Ryoichi Ikegami , Sho Fumimura

€ 15,00

Prosegue il viaggio di Chiaki Asami e Akira Hojo per dare nuova vita a un Giappone ormai adagiato su se stesso. Le vie che percorrono verso questo obiettivo sono diverse, ma entrambi devono affrontare ostacoli e complicazioni. Hojo ha riportato delle ferite da arma da fuoco, mentre l’avanzata di Asami viene osteggiata dal politico più influente del paese. La strada verso il Santuario che desiderano raggiungere è ancora lunga!

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI n. 20

SHOT n.260

di Sorata Akiduki

€ 5,90

UN’EROINA DETERMINATA, ATIPICA E… DAGLI SPLENDIDI CAPELLI ROSSI!

Zen sta trascorrendo serenamente la sua meritata vacanza a Lilias in compagnia di Shirayuki. Un giorno, i due scorgono Obi passeggiare con una ragazza sconosciuta e provano a seguirlo… Nel frattempo, Kiki, giunta a Lilias insieme a Mitsuhide, comunica di aver proposto a quest’ultimo di sposarla, ricevendone però un netto rifiuto!

WELCOME TO THE BALLROOM n. 2

MITICO n.292

di Tomo Takeuchi

€ 5,90

UNO DEI MANGA SPORTIVI PIÙ AMATI DEGLI ULTIMI ANNI, PLURINOMINATO AI PIÙ IMPORTANTI PREMI FUMETTISTICI GIAPPONESI

Tatara Fujita sta muovendo i primi passi nel mondo della danza, quando all’improvviso si ritrova a doversi esibire al posto del talentuoso ballerino Hyodo su uno dei palcoscenici più rinomati, quello della Prince Mikasa Cup! Il giovane, che è ancora un novellino, si avvia verso la pista con una scettica Shizuku Hanaoka, la partner di Hyodo, ma…