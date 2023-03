Gundam: The Witch From Mercury, arriva il primo trailer della stagione 2

Gundam: The Witch From Mercury, arriva il trailer della seconda stagione

Gundam: The Witch From Mercury mette al centro delle vicende Suletta Mercury, una giovane pilota di Gundam che affronta senza timore la sua battaglia contro le sue paure. Come ricordiamo ogni volta la serie è stata un successo incredibile in Giappone, specie se consideriamo che al suo interno troviamo la prima protagonista femminile.

Dopo l’annuncio della data di uscita ufficiale fissata per il 9 aprile del 2023, Sunrise ha pubblicato anche un primo trailer per la seconda stagione, che tra meno di un mese irromperà sui piccoli schermi di tantissimi appassionati anche qui in Italia grazie a Crunchyroll.

Oltre il contenuto fisico ed estetico di questa prima serie con al centro una ragazza, il franchise creato da Tomino è da sempre un successo in terra nipponica, data la presenza di tantissimi cafè a tema, gunpla, Gundam a grandezza naturale e tanto altro: parliamo di una vera e propria mania dura a morire.

I modellini dedicati sono da anni una delle fonti di guadagno più alte per la Bandai, e proprio per questo franchise come One Piece e Dragon Ball sono stati superati a livello economico proprio per questa passione smisurata verso i gunpla da parte dei giapponesi e non solo.

Tronando a questo primo trailer della seconda stagione pubblicato da @G_Witch_M e pescato da Comic Book possiamo vedere un video di due minuti dove sono presenti alcuni personaggi amati presenti anche nella prima stagione, come la protagonista Suletta Mercury. La serie è disponibile su Crunchyroll.

La clip mette ancora una volta in risalto la qualità delle animazioni, insieme al fantastico design che da sempre domina sulla scena da un tasso longevo di tempo. Oltre questo abbiamo l’occasione di ammirare tutti i personaggi presenti nella prossima stagione, oltre la crescita della protagonista.

Il trailer ha superato ormai il milione di visualizzazioni, dimostrando a tutti di come quest’ultima sia entrata di prepotenza nel cuore degli appassionati. Questo condurrà sicuramente ad altri progetti dedicati al franchise, oltre che varie sequel, spin off dello stesso Gundam: The Witch From Mercury.

