One-Punch Man: il manga torna su un villain importante dopo diversi anni

One-Punch Man ha ormai dato il via ad un nuovo arco narrativo nel manga, dopo gli eventi di Garou. E oggi abbiamo il piacere di riportare il ritorno di un villain importante dopo diversi anni.

Lo scontro più intenso del manga scritto da ONE e disegnato da Murata ha coinvolto Saitama e Garou, ma adesso alcune cose sono cambiate. I due mangaka infatti stanno lavorando a un nuovo arco narrativo che vede l’eroe calvo confrontarsi con un eroe familiare. Dopo più di cinque anni One-Punch Man ha dato nuovamente il benvenuto a Sonic il Supersonico dopo più di cinque anni.

Questo ritorno assolutamente inaspettato ha scatenato i fan del manga seinen. Dopo aver appreso della battaglia di Saitama con Tatsumaki, l’allume del Villaggio Ninja non ha potuto trattenersi. Infatti Sonic si è precipitato rapidamente verso la battaglia prima di incappare in tutti i tipi di imprevisti. Il ninja ha giustificato la sua fretta e impazienza perché è determinato a uccidere Saitama, la sua nemesi.

Dopo più di cinque anni, è sicuramente emozionante rivedere Sonic in un capitolo di One-Punch Man. Ora tutti i fan sperano che il suo ritorno sia solo iniziato.

Per quanto riguarda l’adattamento anime, al momento è in lavorazione la tanto attesa terza stagione. Non ci sono al momento notizie circa una data di uscita quindi ci vorrà del tempo prima che i nostri eroi tornino sul piccolo schermo. Al momento, non si sa dove l’attuale arco narrativo di One-Punch Man porterà Sonic, quindi il futuro è sicuramente incerto ma non resta che continuare a leggere il manga.

L’anno scorso, il team che lavora all’anime di One-Punch Man ha confermato una terza stagione, che è già in lavorazione. Tuttavia non abbiamo ancora modo di poter riportare il nome dello studio di animazione che lavora alla produzione. Sicuramente tutti gli appassionati sono molto incuriositi di scoprire novità, ma soprattutto sperano di non rimanere ancora una volta delusi. Infatti lo studio di animazione che ha lavorato alla prima stagione era Madhouse e ha entusiasmato tutti i fan. La reazione opposta, invece, ha generato J.C.Staff con la seconda stagione.

