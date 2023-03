Attack on Titan: la prima parte del finale è uno degli episodi più belli di sempre secondo il pubblico

La prima parte del gran finale di Attack on Titan è attualmente presente sulla piattaforma streaming Crunchyroll, e stando alle ultime riportate su Comic Book e Twitter, quest’ultimo è uno degli episodi più apprezzati di sempre, per via della controparte emotiva tanto amata dal pubblico intorno all’opera di Isayama.

Fin dall’annuncio ufficiale i riflettori erano puntati su questa prima parte del gran finale, che a quanto pare non ha deluso le aspettative di nessuno. Da come potete vedere in calce a queste righe, l’utenza ha espresso delle grandissime opinioni a proposito di questa puntata, come ben sapete più longeva degli episodi classici.

Dalla sceneggiatura e l’adattamento eccelso, fino alla bellissima regia capeggiata da alcune sequenze action molto ambiziose, fino a passare al lato emotivo scosso irrefrenabilmente durante la visione: insomma, secondo il pubblico questo episodio è veramente uno dei migliori di tutta la serie e come se non bastasse non è ancora finita qui.

Il tutto si è equilibrato alla perfezione in questo episodio, e scene d’azione spettacolari si sono alternate a dei momenti altamente introspettivi, come quello di Eren prima dell’inizio della Marcia dei Colossali. La minaccia più grande per l’umanità.

Attack on Titan: la prima parte del finale è uno degli episodi più belli di sempre secondo il pubblico

La puntata ha sicuramente donato alcune risposte al pubblico, mentre allo stesso tempo ha comunque lasciato delle cose in sospeso che saranno risolte nella seconda parte del finale, come già rammentato in arrivo nel periodo autunnale di questo 2023. MAPPA ha adattato il tutto alla grande e allo stesso tempo ha spinto oltre la sua arte.

Il risultato è davvero straordinario e il pubblico ha ampiamente apprezzato: “Non riesco a smettere di pensare a questa scena… Immaginate di vedere il vostro personaggio preferito morire nel modo più bello ed epico possibile”.

“Semplicemente non riesco a smettere di pensare a questa sequenza. Non posso proprio. Un tocco magistrale che amalgama alla perfezione sceneggiature ed esecuzione.”



Questi sono solamente alcuni dei commenti presenti all’interno dei post su Twitter, ma tanto bastano per inquadrare l’opinione di tutti a proposito dell’episodio. Voi lo avete visto?

Fonte Comic Book – Twitter