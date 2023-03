Captain Tsubasa è sicuramente una delle opere più famose e importanti all’interno del panorama manga e anime, vista anche la sua influenza su tantissimi giocatori professionisti che hanno intrapreso la carriera da calciatore proprio per via dell’anime tratto dal manga Yoichi Takahashi.

Forse una delle cose più interessanti dietro quest’opera è che sostanzialmente molti personaggi del roster sono stati presi da giocatori reali, e forse anche per questo tali influenze hanno permesso a Takahashi di creare una storia profonda e spesso emozionante capace di far saltare tutti, grandi e piccini dal divano a ogni azione.

Quindi i giocatori che si sono ispirati a Tsubasa sono a loro volta stati scritturati su dei grandi campioni mondiali, così come fatto anche da Inoue con il suo capolavoro spokon Slam Dunk. Tramite un post su Twitter di @gaak_fr possiamo ammirare con delle foto tutte le ispirazione del sensei dietro il manga di calcio più amato di sempre.

“L’autore del celebre Captain Tsubasa ha affermato recentemente che i giocatori francesi che lo hanno ispirato per il suo manga sono Zidane, Platini, Kylian Mbappé e Antoine Griezmann. Grandi campioni di epoche diverse”.

Captain Tsubasa: ecco alcune ispirazioni dell’autore per la sua meravigliosa storia

Da come potete leggere troviamo sia Zidane che Platini, due campioni di un’epoca passata. Insieme a loro due possiamo vedere anche due giocatori della stessa pasta vissuti in un’età diversa, questo per dimostrare anche l’apertura mentale del mangaka intanto che continua la sua opera.

L’auteur de Captain Tsubasa, Yoichi Takahashi déclare que les joueurs Français 🇫🇷 qui l’ont inspirés pour son manga sont Zidane, Platini, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ⚽️ pic.twitter.com/vHXaWOHtna — Gaak.fr (@gaak_fr) February 25, 2023

Infatti notiamo diverse generazioni di calciatori all’interno del post, proprio perché Captain Tsubasa dura dal 1981 con l’inizio della prima serie. Dopo tanti anni nel 2013 è anche cominciata in Giappone Capitan Tsubasa Rising Sun, al momento ancora in corso di serializzazione sulla rivista Grand Jump e in seguito Captain Tsubasa Magazine.

Come accennato al momento la storia è ancora in corso e conta 17 tankobon in terra nipponica. L’ultima serie pubblicata in Italia dalla Star Comics è Capitan Tsubasa World Youth dal 2003 al 2004. Le ultime tre in Patria sono ancora inedite e al momento non sappiamo quasi nulla a proposito della pubblicazione. Cosa ne pensate?

Fonte Twitter