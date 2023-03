Il 27 febbraio è stato il Pokémon Day, e questa giornata di certo non poteva finire senza una notizia eccezionale per quanto riguarda il TGC più amato e collezionato al mondo insieme a Magic The Gathering. Come leggete dal titolo un pezzo rarissimo è all’asta per mezzo milione di dollari: parliamo del Pikachu Illustrator del 1998.

Questa carta è forse una delle più ambite insieme a Charizard della prima generazione e da come potete immaginare è stata recentemente messa all’asta su Ebay, raggiungendo delle cifre davvero astronomiche: ormai per acquistarla si deve essere milionari.

Tomoya Ohno (Shangri-la Inc) è l’utente Ebay che a quanto pare ha deciso di vendere la sua collezione. Al momento l’asta è fissata per un prezzo iniziale di $480,000.00. Le offerte per quest’ultima chiuderanno il 6 marzo del 2023. Dato il prezzo elevato il prodotto non è ancora stato acquistato, ma forse in una settimana qualcuno si farà vivo.

Il Pikachu Illustrator del 1998 è gradato PSA 8, quindi sostanzialmente è davvero in ottime condizioni, specie se calcoliamo la sua età come carta in se. Quest’ultima è stata messa all’asta per celebrare appunto il Pokémon Day, così come leggiamo su CB.

Se si fa però una ricerca approfondita sul sito di vendite notiamo un altro utente che ha messo in vendita la stessa carta per un valore di 1,000,000.00 di euro. Molto probabilmente nel caso qualcuno perdesse l’asta appena discussa potrebbe “accettare la sua offerta”.

Pokémon: una carta rarissima è stata messa all’asta per 500.000 dollari

Ovviamente per questa giornata sono state proposte delle carte molto interessanti della prima generazione e come accennato è presente anche il Charizard tanto ambito dai collezionisti.

Il motivo per cui il Pikachu Illustrator è tanto desiderato dai collezionisti è presto detto: tra il 1997 e il 1998, in Giappone sono stati premiati solo 41 vincitori di un concorso con questa carta, quindi nel Pianeta sono presenti solamente 41 pezzi di questo gioiellino.

Ad oggi 24 di queste carte sono state classificate PSA mentre le altre rimanenti molto probabilmente non sono in ottime condizioni. Proprio per questo il prodotto richiede una somma consistente per essere portata a casa; basti pensare al prezzo con cui la versione PSA 7 della carta è stata venduta su eBay: 375.000 dollari.

Fonte Comic Book