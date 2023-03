Dragon Ball Super: Super Hero è l’ultimo film del franchise creato da Akira Toriyama negli anni ottanta, e tra alti e bassi come ben sapete la produzione ha subito dei ritardi per via dell’hackeraggio inflitto qualche mese prima dell’uscita del film alla stessa Toei.

Furono corrotti alcuni file delle produzioni animate dell’azienda come One Piece e Digimon ad esempio, che dovettero saltare alcune settimane di programmazione per recuperare una volta risolta la situazione.

Come accennato anche Dragon Ball Super: Super Hero ha ritardato la sua produzione, anche per questo l’uscita è slittata di alcune settimane. Ma non tutti i mali vengono per nuocere a quanto pare, viste le ultime dichiarazioni della produzione riguardante il nuovo film di Dragon Ball.

Come ben sapete i ritmi di produzione giapponesi sono molto serrati e un intoppo del genere può spingere la produzione allo slittamento di questo genere di opere in maniera consistente e proprio per questo Kubota temeva di non riuscire a concludere il film nei tempi concordati con Toei.

Proprio per via dell’hackeraggio, così come riporta @DBSChronicles quest’ultimo è riuscito a trarre vantaggio da questo evento spiacevole, riuscendo a sfruttare al massimo il tempo in più concesso dalla produzione.

Dragon Ball Super: Super Hero, non tutti i mali vengono per nuocere

“Dragon Ball Super: SUPER HERO” è stato in produzione per un anno e mezzo. Kubota temeva di non essere in grado di completare il film prima della scadenza, e proprio in quel momento Toei è stato violato. Fortunatamente ha avuto 2 mesi extra per finire bene il film.”

Pensandoci bene potrebbe essere stata proprio la disperazione dell’animatore del film a far scaturire quell’evento, anche se come ben sappiamo le due cose sono distinte e separate. Detto questo nel momento tragico Kubota ha ottenuto due mesi extra per portare a termine il film, senza la pressione antecedente all’hackeraggio.

Sempre interessante vedere e leggere questi retroscena, specie se consideriamo i tempi ristretti con cui la Toei Animation lavora su questo genere di produzioni. Con l’avvento di internet l’hack si è diffuso a macchia d’olio e sempre più aziende subiscono queste angherie.

