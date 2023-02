One Piece sta dando il via alla Saga Finale e Oda sta ovviamente mettendo il tutto al posto giusto per far esplodere al momento opportuno una delle sue solite bombe per quanto riguarda la rivelazione di segreti appartenenti al mondo da lui costruito.

Ovviamente di mezzo ci sono anche le battaglie e anche in questo caso il sensei ha deciso di donare dei plot twist davvero interessanti, legati a dei nuovi alleati che mai sarebbe stati contemplati dal pubblico nel corso di questi anni.

Oltre Vegapunk l’isola di Egghead ha messo a dura prova i Mugiwara con l’arrivo del CP0 la solida e pericolosa squadra con al centro Rob Lucci, nemico giurato dei pirati e di Luffy, successivamente alla sua sconfitta avvenuta anni prima proprio per mano del capitano dei Mugiwara.

Tra le creazioni dello scienziato più importante del mondo di One Piece troviamo i Seraphim, dei cloni usati come armi dal Governo Mondiale. Nel nuovo capitolo questi ultimi hanno perso il controllo e stanno distruggendo tutta l’isola di Egghead, mettendo in pericolo sia i protagonisti che le macchine di Vegapunk.

Le comunicazioni esterne sono state interrotte e per questo i Seraphim non hanno nessun controllo da parte del creatore, quindi per questo sono altamente pericolosi.

Dopo questo “fracasso” Lucci e Kaku (membri del CP0) si sono trovati in pericolo e senza neanche pensarci due volte Zoro e Luffy decidono di salvarli, scaturendo così una sorta di alleanza. Tutto arriva da CB.

Lucci una volt rialzatosi decide di mettere in evidenza di come al momento sia inutile combattere fra di loro, visto che una minaccia più grande è al momento più importante.

One Piece: un cliffhanger coi fiocchi alimenta l’ultimo capitolo

Ovviamente questa è una dichiarazione forte da parte dei nemici dei Mugiwara, visto che fino a poco fa discutevano dell’odio di Lucci verso i pirati e Cappello di Paglia. Detto questo, con una vignetta rappresentante Zoro e Luffy con una faccia disgustata, Oda riesce ancora una volta a sorprendere il suo pubblico. Come andranno le cose?

Vi ricordiamo che potete leggere One Piece legalmente sulla piattaforma MangaPlus.

Fonte Principale Comic Book