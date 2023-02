Le uscite Planet Manga del 23 febbraio 2023 si segnalano i volumi unici Un Sandwich a Ginza e Master Keaton Remaster, oltre che gli esordi di Tricks Dedicated to Witches e Moonlight Mile Ultimate Edition.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 23 febbraio 2023, ricordandovi anche le altre novità in arrivo.

Le uscite Planet Manga del 23 febbraio 2023

Un Sandwich a Ginza 1

19,90 €

UN PERCORSO SENSORIALE FRA I SAPORI DELLA GASTRONOMIA

GIAPPONESE

Yoko Hiramatsu ci guida in un’immersione totale nel gusto e in un

affascinante viaggio attraverso il Giappone. Grazie alle illustrazioni e alle tavole del maestro Jiro Taniguchi, addentriamoci fra ristoranti e locali tipici che hanno fatto la storia della cucina nipponica.

Sidooh 12

7,00 €

Gentaro e Shotaro affilano le proprie spade per portare a termine la loro vendetta.

Ma prima dovranno affrontare altre battaglie, superare nuove sfide e completare l’addestramento che li renderà degni di combattere nel nome del bushido, la “via del guerriero

No Love Zone 2

14,90 €

INFRANGERE UN MURO

Nonostante Jihyeok abbia chiesto scusa per il proprio comportamento a Eungyeom, il rapporto tra i due è ormai compromesso.

Ma l’ennesimo problema in azienda permetterà a Jihyeok di dimostrare il proprio pentimento…

Master Keaton Remaster

14,90 €

Il ritorno in grande stile del detective dalle mille risorse in un volume speciale ambientato anni dopo la conclusione della serie!

Keaton ha fatto strada nel mondo dell’archeologia, ma come sempre il mistero giunge a bussare alla sua porta dando il via a nuove e mirabolanti avventure…

City Hunter Rebirth 11

7,00

DIRETTAMENTE DALLA SERIE ORIGINALE…

…Ecco la saga del famoso armaiolo Ken’ichiro Mashiba e di sua figlia Yukari.

Un flashback e il presente di Ryo Saeba riletti e reinterpretati grazie alla presenza del nuovo elemento della gang di City Hunter: Saori!

Tricks Dedicated to Witches 1

7,00 €

NIENTE È COME SEMBRA

Makito Harry, geniale illusionista, muore a diciassette anni in seguito a un terribile incidente. Ma… è andata davvero così? Lasciatevi conquistare dal fascino travolgente dei giochi di prestigio in questo action fantasy brillante e irriverente!

Songgot 2

12,90 €

DALLO STESSO AUTORE DI HELLBOUND

Alla fine degli anni 90, durante una crisi finanziaria che ha colpito duramente la Corea del Sud, due uomini si battono per i diritti dei lavoratori: Goo Goshin, carismatico e inflessibile sindacalista, e Lee Sooin, manager attivo nella grande distribuzione.

IL MANHWA CHE HA ISPIRATO LA SERIE TV SONGGOT: THE PIERCER.

Sasaki e Miyano 6

7,00

LA RICERCA DEL… MOMENTO GIUSTO

Miyano si è reso finalmente conto di cosa prova per Sasaki, ma ora viene il difficile.

Quando dirglielo?

E come affrontare l’argomento mesi dopo che quest’ultimo si è dichiarato?

Intanto qualcun altro si scalda e non riesce più a trattenersi…

Ragna Crimson 11

7,50 €

LO SCONTRO TRA RAGNA E KAMUY È ARRIVATO AL CULMINE

Chi vincerà: l’argenteo spadaccino o il dragone dei fulmini?

Mentre Golem e Chimera affrontano Borgius, Crimson deve dare il colpo di grazia ad Altemacia… ma sarà davvero in grado di eliminare il suo successore?

Excuse me, Dentist! – It’s Touching Me! 4

7,00 €

FALSE IDENTITÀ

Yui Aida è da sempre innamorata di Takuma Kurosumi, che a sua volta è stregato da Tomori Shirayuki.

Quest’ultimo, però, cela la sua identità sotto l’elegante e sexy uniforme di una dentista.

Ma cosa succederebbe se questo segreto venisse alla luce?

Moonlight Mile Ultimate Edition 1

16,00 €

UN’EPOPEA FANTASCIENTIFICA IN EDIZIONE SPECIALE. UNA PIETRA MILIARE DEL GENERE.

Goro Saruwatari e Jack F. Woodbridge hanno vissuto, insieme, grandi avventure.

Ora si apprestano a sfidare lo spazio come specialisti del team che si occuperà di creare le strutture destinate a estrarre il prezioso Elio3 dalla superficie lunare.

World’s Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat 2

7,00 €

Rinato nel corpo di Lugh Tuatha Dé, il miglior assassino del nostro mondo deve compiere una missione: uccidere l’eroe che distruggerà l’universo in cui si è reincarnato.

Ma per farlo deve prima diventare imbattibile, scoprire incantesimi, stringere alleanze e impugnare armi leggendarie!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Blue Sky Complex 4

7,00 €

PASSI AVANTI E NUOVE GELOSIE

L’università. La convivenza.

Due novità che giovano a una relazione che si fa ogni giorno più profonda e matura.

Ma ora una vecchia conoscenza di Terashima rispunta dal passato e pare decisa a farsi avanti con lui.

Come la prenderà Narasaki?

The Elusive Samurai 2

Manga Mega 57

5,20 €

The Elusive Samurai 2

Variant Cover

Manga Mega 57

5,20 €

SOPRAVVIVERE È DECISAMENTE MEGLIO…

Per un samurai cha ha perso tutto in seguito a uno spudorato tradimento, suicidarsi è onorevole, ma non per Hojo Tokiyuki, genio della fuga che ha dalla sua parte un veggente dai poteri divini.

La rivincita del giovane protagonista è appena iniziata nel nuovo manga dell’autore di Assassination Classroom.

Eyeshield 21 – Complete Edition 10

14,90 €

SPAZIO ALLA SECONDA SEMIFINALE

Terminata la sfida tra i Deimon Devil Bats e gli Ojo White Knights, attenzione rivolta al match che vede i fortissimi Seibu Wild Gunmen di Kid e Riku affrontare gli Hakushu Dinosaurs dello spietato (ed enorme) Rikiya Gao.

20th Century Boys Ultimate Deluxe Edition 10

14,90 €

L’AMICO, DIVENUTO IL PRESIDENTE DEL MONDO, REGNA SU UNA TOKYO CIRCONDATA DA ALTE MURA

Un uomo supera la frontiera a nord suonando la chitarra.

Kanna, la “Regina di Ghiaccio”, grazie a una canzone sempre più popolare ritrova la speranza: forse suo zio Kenji è ancora vivo.

Lo troverà prima che si avveri l’ultima “profezia”?

I Viaggi della Strega – The Journey of Elaina 4

7,50 €

I SEGRETI DELLA MAGIA

Elaina da piccola adorava leggere.

Cresciuta, ha iniziato a viaggiare, scoprendo che il mondo è incredibile, più di qualsiasi libro.

I suoi occhi di strega continueranno a scorgere delizie e miserie degli uomini e a collezionare ricordi indelebili.