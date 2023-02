One Piece 1075: un personaggio misterioso semina confusione nel manga

One Piece sta proseguendo capitolo dopo capitolo il suo arco narrativo di Egghead e con il capitolo 1075 le vicende si fanno sempre più misteriose.

Tutto ruota intorno a Vegapunk, il quale, nonostante la sua posizione, ha sempre agito seguendo i suoi obiettivi. Per raggiungerli ha scoperto alcuni segreti del Governo Mondiale che vengono solitamente puniti con la vita. Ed è esattamente quello che sta accadendo su Egghead. Il CP0 è giunto sull’isola con Lucci, Kaku e Stussy pronto a eliminare Vegapunk. Lo scienziato però gode del supporto di Rufy, che ha deciso di aiutarlo a fuggire dall’isola.

Tuttavia con il capitolo 1075 un personaggio misterioso si aggira per il laboratorio seminando confusione. Nel presente articolo saranno presenti alcuni spoiler, quindi consigliamo a coloro non interessanti di non proseguire con la lettura.

Pare che questo personaggio misterioso, sia più precisamente un traditore. Tutto comincia nel capitolo 1074 di One Piece, dove la ciurma di Rufy e i sei satelliti di Vegapunk si dividono per cercare lo scienziato rimasto con Bonney. Durante le ricerche Pythagoras si ritrova improvvisamente coinvolto in un’esplosione.

Nel capitolo 1075 si apre con un maggior approfondimento su quanto sta accadendo con Shaka presente nella sala comandi. Quando comincia ad indagare, uno dei lumacofoni viene distrutto e si intravede un ombra misteriosa. Una volta che Rufy raggiunge Shaka, quest’ultimo gli spiega che qualcuno sta danneggiando tutti i lumacofoni.

Durante la ricerca il gruppo di Usopp trova il corpo di Pythagoras al suolo, ma è ancora vivo. Si scopre S-Snake ha attaccato prima Pythagoras e in seguito mette al tappeto York. Quello che risulta sospetto è che i Seraphim sono controllati seguendo una scala gerarchica. Al di sopra di tutti ci sono i Cinque Astri di Saggezza, Vegapunk e i Satelliti, poi Sentomaru e il CP0. Sentomaru è gravemente ferito e sta combattendo controllando il Mark III.

I Cinque Astri non sono presenti su Egghead e il CP0 è completamente diviso. Non resta che Vegapunk in persona, infatti York suppone che: “Se non obbediscono a un mio ordine significa che stanno seguendo già un comando dato da Vegapunk“. Aggiunge anche che il fatto di aver interrotto le comunicazioni e intrappolato tutti nella barriera, potrebbe essere il risultato di un piano studiato in partenza per uccidere tutti.